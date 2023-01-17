"Ответ не принимается" – премьер раскритиковал акимов за отставание по проекту "Ауыл – ел бесігі"

Правительство
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Диасов Ораз
корреспондент

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании Правительства подверг критике регионы, которые не освоили средства в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Алихан Смаилов сообщил, что ведется масштабная работа по реализации проекта «Ауыл – ел бесігі». К 2027 году ожидается доведение всех 3,5 тысячи сел с высоким потенциалом развития до параметров Системы региональных стандартов.

«Наша главная цель заключается в улучшении качества жизни на селе. Реальные результаты уже имеются. За прошедшие годы в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» в сферах ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и спорта реализовано 3,6 тысячи проектов на сумму 326 млрд тенге из всех источников финансирования.

Хорошая динамика по освоению выделенных средств и сдаче в эксплуатацию проектов отмечается в Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях. В то же время некоторые регионы допустили низкое освоение средств и не реализовали запланированное количество проектов. Это Улытауская и Западно-Казахстанская области», – заявил глава Кабмина.

В этой связи он поручил акимам данных регионов обратить особое внимание на реализацию проекта «Ауыл – ел бесігі».

Аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы сообщил, что в рамках данной программы при уточнении бюджета в мае 2022 года из Национального фонда было выделено более 600 млн тенге.

«Конкурсные процедуры на строительно-монтажные работы проведены управлением строительства Карагандинской области. Договоры были переданы в область Улытау только 15 октября 2022 года. При разделении бюджетов двух областей целевые трансферты из республиканского бюджета были разделены постановлением Правительства в конце августа 2022 года и внедрены только в сентябре 2022 года», – пояснил он.

В целом проекты, заверил он, реализуемые в рамках программы, находятся на постоянном контроле и будут завершены в сроки.

Однако его ответ не удовлетворил главу Кабмина.

«Эти проекты являются очень важными, деньги выделены. Ваша задача – реализация этих проектов. Поэтому ваш ответ не принимается», – предупредил Алихан Смаилов.

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