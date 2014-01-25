Общество
Ответим на вызовы времени

Глава государства отметил, что Всемирный экономический форум является площадкой для обмена мнениями о положении дел в мировой экономике и перспективах ее развития.

– Давосский форум – место насыщенных встреч, так как он собирает большое количество глав государств и правительств, руководителей международных организаций и ведущих компаний. После получения Казахстаном независимости я часто приезжал на этот форум, поскольку наша страна на тот момент была малоизвестна. Цель тех визитов – рассказать и привлечь внимание инвесторов к молодой республике. Напомню, что именно здесь было инициировано создание Совета иностранных инвесторов. Сегодня в связи с принятием Стратегии-2050 и поставленной в ней целью вхождения в число 30 развитых стран мира есть необходимость рассказать об этом участникам форума, – сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев сообщил о встречах с президентом форума К. Швабом, главами других государств и правительств.

– Я также провожу встречи с руководителями компаний, работающих в Казахстане. Мы обсуждаем перспективы их дальнейшей деятельности в нашей стране. Главная задача в том, чтобы транснациональные компании, работающие в добывающей сфере, старались строить у нас сервисные компании для своих предприятий. Этот вопрос связан с индустриализацией Казахстана. Мои собеседники подчеркивают важность нашего стремления развивать инфраструктуру: строить автомобильные и железные дороги, порты, аэропорты для перспективного развития. В этом контексте прошедшие встречи были весьма значимыми, – сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев также рассказал о своей беседе с главой Европейского банка реконструкции и развития С. Чакрабарти, сообщила пресс-служба Президента.

– ЕБРР вложил в Казахстан 6,5 миллиарда долларов. На встрече я выразил просьбу уделять больше внимания поддержке и развитию малого и среднего бизнеса. Банк уже профинансировал проекты на 162 миллиона долларов, в нынешнем году на кредитование бизнеса выделено 77 миллионов долларов, – сказал Президент.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев отметил, что одной из тем встреч было привлечение инвестиций для проведения выставки «ЭКСПО-2017».

Глава государства подчеркнул, что форум является хорошей возможностью для встречи с давними партнерами и знакомства с новыми.

– Лидеры других стран интересуются моим мнением относительно ситуации и перспектив развития нашего региона. Всех заботят вопросы иранской ядерной программы, урегулирования ситуации в Афганистане и Сирии, события в Украине. Таким образом, в результате взаимного обмена мнениями рождаются полезные предложения и решения. Форум не является управляющим органом, он лишь предлагает возможные пути выхода из различных трудных ситуаций, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Президент сообщил, что на форуме был определен ряд серьезных вызовов и кризисов будущего.

– В этой связи особой эйфории по поводу того, что кризис миновал, нет. Трудности еще впереди. В Европейском союзе главная проблема – это безработица, особенно среди молодежи, а также скептическое отношение к евровалюте. Выборы в Европарламент, намеченные на середину года, будут очень серьезными. Медленно, но поднимаются экономики Европы и США, что является хорошей новостью. В то же время наблюдается снижение темпов роста экономики Китая, что, в свою очередь, предстает тревожным сигналом. Для нас также важно состояние российской экономики. Все эти вопросы нас волнуют, поскольку мы являемся частью мирового сообщества, и все происходящие в мире изменения затрагивают и нас. Наша задача – вовремя их уловить и принять соответствующие меры для выхода из возможных трудных ситуаций, – сказал Нурсултан Назарбаев.

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