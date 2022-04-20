Ответит по закону

В Казахстане установили и задержали лжеинформатора.

Как сообщили в Антитеррористическом центре РК, в начале апреля на электронных адресах многих учреждений столицы и Алматы обнаружена лжеинформация о заложенных взрывных устройствах. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан граж­данин РК Т. 1986 г. р., житель г. Житикары Костанайской области. Как выяснилось, он работал специалистом по информационным технологиям в одной из организаций города.

Используя свои знания в IT- сфере и различные технические средства, мужчина осуществил рассылку писем в адрес 11 крупных объектов двух городов республиканского значения. Подозреваемый признал свою вину в совершении преступления из хулиганских побуждений. Он взят под стражу.

Теперь, сообщает Антитеррористический центр, мужчине придется нести ответственность, согласно статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы на срок до пяти лет, либо ее лишения на тот же срок.