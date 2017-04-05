Ответсекретарем Минфина РК стал Бауржан Тортаев

Кадровые назначения
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Распоряжением Главы государства Бауржан Тортаев назначен ответственным секретарем Министерства финансов Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

От этой должности Президент освободил Наталью Коржову в связи с достижением ею пенсионного возраста. Глава государства также подписал об этом соответствующее распоряжение.

Тортаев Бауржан Кадырович родился в 1967 году в Семипалатинске.
В 1991 году окончил Московскую государственную ордена Трудового Красного знамени Академию управления имени Серго Орджоникидзе.
1991–1992 годы – специалист информационно-справочного центра Семипалатинской товарно-сырьевой биржи;
1992 год – инженер-программист МП "Байгель";
1992–1993 годы – главный бухгалтер МЧП "Дидар";
1993–1994 годы – главный бухгалтер МЧП "Арпа Масагы";
1994–1995 годы – коммерческий директор коллективного предприятия "Шарт";
1995 год – главный бухгалтер Семипалатинского АО "Хозтовары";
1996–1997 годы – ведущий, главный специалист Семипалатинского областного управления экономики;
1997–1998 годы – консультант сводного экономического отдела аппарата акима Семипалатинска;
1998–1999 годы – заместитель начальника Восточно-Казахстанского областного управления статистики;
1999–2002 годы – начальник информационно-статистического центра Управления статистики Восточно-Казахстанской области;
2002–2008 годы – заместитель председателя Агентства РК по статистике;
2008–2010 годы – директор Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК;
2010–2011 годы – директор Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономического развития и торговли РК;
С 2014 года – заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

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