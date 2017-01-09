​Ответственная миссия

Дебаты о мире

Дебаты станут одним из ключевых событий месяца для Совета Безопас­ности и важнейшим мероприятием для нашей страны. Миссия, с которой Казах­стан вышел на высокую международную орбиту, как раз и посвящена в значительной степени вопросам миротворчества.

Ожидается, что в ходе дискуссий примут участие и заявят о своих приоритетах новое руководство ООН – Генеральный секретарь Антониу Гутерриш, главы внешнеполитических ведомств стран-участниц СБ. От Казахстана будет выступать министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.

Надо сказать, что членство в Совете Безопасности для нашей страны не самоцель и не имиджевый проект в чистом виде, как его иногда пытаются представить некоторые политологи.

Для нашей страны это прежде всего инструмент, который позволит выйти на новый уровень политического влия­ния и более эффективно продвигать идеи Президента. Главная цель – формирование по периметру границ Казахстана территории мира, сотрудничества и безопасности. То есть обозначена вполне прагматичная и понятная всем задача, реализуемая Нурсултаном Назарбаевым с первых дней Независимости.

Какие же конкретно цели ставит перед собой Казахстан?

В первую очередь речь идет о решении проблем Центральной Азии: региональной безопасности, борьбе с терроризмом и экстремизмом, неотложных экономических и экологических проблемах. Как и в рамках председательства в ОБСЕ наша страна сконцентрируется на тематике Афганистана и предотвращении конфликтов. Роль Нурсултана Назарбаева как миротворца широко известна в мире и это открывает новые возможности. В этом солидарны эксперты как ближнего, так и дальнего зарубежья.

Первый заместитель директора Центра стратегических исследований Президента Таджикистана Сайфулло Сафаров, отметил политическую волю и дальновидность Нурсултана Назарбаева, отказавшегося от мощнейшего ядерного арсенала и закрывшего Семипалатинский испытательный полигон.

– Мы высоко оцениваем эту роль. Кроме этого, Казахстан как миротворец помогал Таджикистану. В Алматы мы провели в свое время переговоры с оппозицией. Нурсултан Абишевич помог в урегулировании отношений между Россией и Турцией, – отметил эксперт.

Большую работу, по мнению С. Сафарова, наша страна проделала на посту председателя ОБСЕ. Кризис доверия между странами-участницами разрастался. Более десятка лет не было заседаний на высоком уровне. Но в Астане этот процесс пошел.

– Здесь состоялся саммит ОБСЕ, определивший будущую повестку дня организации. Большие изменения мы заметили именно с председательствованием Казахстана. А сегодня ваша страна стала непостоянным членом Совета Безопасности, что тоже важно для наших центральноазиатских государств и всего постсоветского пространства.

Лидерство Казахстана

Другой важный аспект предстоящей работы – продвижение внешнеполитических инициатив Казахстана. На 70-й сессии Генассамблеи ООН Нурсултан Назарбаев призвал разработать стратегию, навсегда избавляющую мир от угрозы войн как таковых и устраняющей их причины. Для этого предложено к столетию ООН разработать План Глобальной Стратегической Инициативы-2045.

Эту мысль Президент продолжил на IV саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, в рамках которого был обнародован Манифест «Мир. XXI век». Эксперты высоко оценили значение этого документа и вклад Нурсултана Назарбаева в ядерное разоружение. Один из них директор фонда «Инициатива по снижению ядерной угрозы» Сэмюэль Нанн (США).

– Это настоящий Лидер, который не только отказался от ядерного оружия, но и все последующие годы проводил активную работу в сфере ядерной безопасности. Важное лидерство Казахстана продолжается в связи с решением разместить на своей территории банк ядерного топлива. Он очень важен в качестве резерва, так как снимает необходимость для других стран в обогащении урана, что было бы опасным для всех, – отметил экс-сенатор.

Директор Института стран Центральной Азии и Кавказа Тецуджи Танака (Япония) считает, что именно такие лидеры, как Нурсултан Назарбаев, должны находиться на переднем крае дискуссий по ядерному вопросу, учитывая наше членство в Совете Безопасности ООН.

– У Президента слова не расходятся с делом. Более того, есть конкретная программа действий, подробно расписанная в Манифесте «Мир. XXI век», – отметил он.

Кризис доверия

Казахстан пришел в Совет Безопасности в непростое время. И наивно было бы полагать, что с нашим появлением в этом авторитетном органе все застарелые конфликты вдруг волшебным образом разрешатся и наступит эра всеобщего благоденствия. И все-таки любой вклад в дело мира рано или поздно перевесит чашу весов. Для этого нужно главное, чтобы вместо пушек говорили дипломаты. А потому Казахстан готов предоставить, как это уже не раз бывало, площадку для переговоров, на этот раз по Сирии.

Сегодня мы живем в непростое время. Кризис доверия ощущается во всем. Достаточно изучить официальную статистику, чтобы понять, насколько нестабильным стал мир с окончанием холодной войны. Если за первые 40 лет своей истории (1945–1985 годы) Организация Объединенных Наций учредила всего 13 миротворческих операций, то в последующем (1986–2016 годы) было развернуто 56 таких миссий.

Но главное, говоря о мире, ведущие державы не сокращают свои военные бюджеты. По данным ежегодного доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира, общий военный бюджет 2016 года составил 1 776 млрд долларов или 2,4 % мирового ВВП.

Для сравнения в 2007 году глобальный объем военных расходов был значительно меньше – 1 339 млрд долларов США. В этом контексте все большую актуальность приобретает предложение Нурсултана Назарбаева об ежегодном перечислении каждым государством 1% от своего оборонного бюджета в специальный фонд ООН на цели устойчивого развития.

Только так можно двигаться к миру.

Наша справка

Совет Безопасности – один из шести главных органов Организации Объединенных Наций. Согласно Уставу ООН, на СБ возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

В состав совета входят 15 государств-членов, из них пять – постоянные (Великобритания, КНР, Россия, США, Франция) и 10 – непостоянные члены совета, избираемые Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок. Согласно резолюции ГА ООН от 6 декабря 1963 года, 10 непостоянных членов Совета Безопасности избираются по географическому принципу, а именно: пять – от государств Африки и Азии, один – от государств Восточной Европы, два – от государств Латинской Америки, два – от государств Западной Европы и других стран.

Смена непостоянных участников Совбеза проходит поэтапно – по пять стран каждый год. В минувшем году в Совет Безопасности вошли Япония, Украина, Уругвай, Сенегал и Египет. С начала нынешнего года непостоянными членами избраны Казахстан, Италия, Эфиопия, Боливия и Швеция. При этом Швеция сразу же заняла место председателя Совбеза ООН.

Республика Казахстан представлена в ряде специализированных учреждений ООН и двух регио­нальных комиссиях ООН (ЕЭК и ЭСКАТО). Также наша страна традиционно широко представлена в составе основных и вспомогательных органов ООН, членство в которых осуществляется на выборной основе. Казахстан является членом Комиссии по наркотическим веществам (2014–2017 гг.), Комиссии по положению женщин (2014–2017 гг.), Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО (2013–2017 гг.).

Наша республика стала членом ООН 2 марта 1992 года.