​Ответственная миссия

За несколько дней до провозглашения независимости Назарбаев­ был избран единоглас­но Президентом новой респуб­лики. Но еще будучи в составе СССР, Казахстан захотел сделать весьма символический жест, направленный на укрепление мира и глобальной безопасности, зак­рыв Семипалатинский полигон, а впоследствии отказавшись от четвертого по величине ядерного и ракетного арсенала в мире.

Закрытие Семипалатинского полигона 29 августа 1991 года и отказ от ядерного оружия, инициатива о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии стали, по сути, первым вкладом в новый глобальный баланс, сделанный молодой независимой Республикой Казахстан в роли нового члена Организации Объединенных Наций.

Эти первые внешнеполитические шаги заложили основу на пути к укреплению ядерной безо­пасности, к расширению климата доверия между странами Азии и всего мира. Они и сегодня остаются главными примерами ответст­венности одного государства в интересах мира и безо­пасности во всем мире. Не случайно день закрытия полигона был официально объявлен Международным днем Организации Объединенных Наций против ядерных испытаний.