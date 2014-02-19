Ответственно и безукоризненно

– Состоит она в том, чтобы с помощью ультразвуковых аппаратов обнаруживать малейшие трещины и дефекты в автосцепных устройствах грузовых составов, – рассказывает Нургуль Муратовна. – Думаю, нет особой нужды объяснять, насколько важна работа, которую мы проводим с моей напарницей Натальей Вольфрам. Делать ее стараемся безупречно, и лучшей моральной наградой за нее нам служит чувство до конца исполненного служебного долга.

Окончив в свое время Кокшетау­ский колледж «Бурабай» по специальности «организация перевозок и управления транспортом», Нургуль сегодня продолжает заочное обучение в Казахском университете путей сообщения им. Д. Кунаева в Астане. Дома во всех делах ее поддерживают две дочери-школьницы, которые всегда с нетерпением ждут маму после рабочей смены, чтобы не только создать ей все условия для отдыха, но и порадовать своими успехами в учебе, поделиться впечатлениями об увиденном и услышанном, рассказать последние новости.

Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область