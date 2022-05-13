Свежий выпуск
Ответственное и компетентное участие
Вероника Мелль

Электоральное обучение для организаторов и участников предстоящего всенародного голосования по поправкам в Конституцию проводит Центральная комиссия референдума.

Вчера на обучающий семинар в Центральной комиссии референдума (ЦКР) пригласили представителей общественных объединений. Главной темой стали правовые основы подготовки и проведения республиканского референдума по поправкам в Конституцию, назначенного на 5 июня 2022 года. В семинаре, организованном совместно с Министерством информации и общественного развития, приняли участие представители ряда министерств и ведомств, руководители и члены общественных объединений. Слушатели из регионов участвовали в семинаре посредством видеоконференцсвязи.

Руководство и члены ЦКР рассказали о правилах организации и проведения референдума, а также о том, какую роль в процессе всенародного голосования могут сыграть неправительственные организации.

– Одним из приоритетных воп­росов в работе ЦКР является электоральное обучение всех участников референдума, – сказал заместитель председателя Центральной комиссии референдума Константин Петров. - Статья 6 Конституционного закона «О республиканском референдуме» наделяет общественные объединения правом направлять своих представителей на места голосования в день референдума. Поэтому вы – представители гражданского общества – являетесь активными участниками референдумного процесса. Этот комплекс обучающих мероприятий нацелен на то, чтобы ко дню голосования повысить уровень компетенции всех участников процесса, и тем самым сформировать навыки эффективного взаимодействия ответственных субъектов референдума.

Спикерами семинара со стороны Центральной комиссии референдума также стали члены комиссии Сабила Мустафина, Анастасия Щегорцова и Асылбек Смагулов. Также на семинаре выступили вице-министр юстиции Айгуль Муканова, вице-министр информации и общественного развития Данияр Кадиров, старший помощник Генерального прокурора Азамат Саргазин, заместитель председателя Комитета информации МИОР РК Каныбек Жумашев.

В ходе семинара представители ЦКР и государственных органов дали подробные разъяснения по проекту Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», особенностям процесса подготовки и проведения, финансирования республиканского референдума, агитации и организации электорального обучения, по наблюдению за голосованием, а также ответственности за нарушение законодательства о референдуме.

Обучение в ЦКР прошли около 300 человек. Также семинар транс­лировался в открытом доступе на YouTube-канале «Центра гражданских инициатив».

В рамках электорального обу­чения следующий семинар Цент­ральной комиссии референдума будет организован для руководителей средств массовой информации.

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