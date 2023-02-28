Ответственность коллекторов хотят усилить в Казахстане

Общество
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Диасов Ораз
корреспондент

Предлагается ввести уголовную ответственность для работников коллекторских агентств.

Фото: bankstoday.net

Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов предложил усилить административную ответственность коллекторов в Казахстане, а также ввести для них уголовную ответственность в случае недобросовестной практики, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Поступает очень много обращений граждан, недовольных работой коллекторов. Мы все эти обращения анализируем, проверяем, проводим документальные проверки, где необходимо - с выездом на место. И мы поняли, что законодательство, принятое в начале, достаточно либерально, то есть, этот рамочный закон лишь обозначает виды проводимой деятельности, но недостаточно урегулированы и определены требования именно ограничительные, в части запретительных мер, что является недобросовестной практикой», - признал Нурлан Абдрахманов.

Плюс на рынке, по его словам, много участников, использующих незаконные методы взыскания долгов.

«За два последних года мы достаточно жестко подходили в отношении надзора коллекторских организаций. Была прекращена деятельность порядка 37 субъектов коллекторского рынка», - отметил спикер.

Он напомнил, что в 2021 году были введены определенные ограничения в части обязательной аудиофиксации взаимодействия заемщика. Тогда же был введен запрет на взаимодействие коллектора с третьими лицами – работодателями, родственниками.

«Но мы считаем, что необходимы дополнительные ужесточения, поэтому у нас уже подготовлен блок законодательных поправок по коллекторам, именно в части усиления их административной и уголовной ответственности. Адмответственность предлагается повысить более чем в два раза, уголовной ответственности не было работников коллекторских агентств, и мы предлагаем ее ввести. Законодательные поправки были подготовлены, мы их согласовали с Правительством, с рынком, вынесли на рассмотрение в Мажилис, и надеемся, что в новой сессии Парламент их рассмотрит», - заключил Абдрахманов.

 

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