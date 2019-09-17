В его работе приняли участие члены Ассамблеи народа Казахстана, представители городских этнокультурных объединений, творческой и научной интеллигенции города, ветераны труда, педагоги, студенты высших и средних специальных учебных заведений.

С поздравлением к участникам форума обратился аким города Ерлан Айтаханов, отметивший особую роль государственного языка в консолидации казах­станского общества.

– Независимость нашей страны в атмосфере дружбы и согласия укрепляют представители более 100 этносов. Проводимая в стране государственная межэтническая политика создает представителям всех этносов, проживающих в Казахстане, равные условия для развития родного языка, традиций, культуры, которые затем передаются молодому поколению. Наш государственный язык – казахский, – обратился к аудитории Ерлан Айтаханов.

Аким города акцентировал внимание на том, что в Послании народу Казахстана Президент страны дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию и укреплению статуса государственного языка в качестве языка межнацио­нального общения. Это возлагает огромную ответственность на всех граждан. И праздник – День языков народа Казахстана – не должен превращаться в единовременную акцию, а лишь стать демонстрацией торжества языковой политики.

На форуме награжден ряд активистов города, внесших значимый вклад в развитие государственного языка. Участники поделились своими успехами в углубленном изучении казахского языка, сфера распространения которого с каждым годом только расширяется.

Одним из стратегически важных направлений государственной языковой политики стала реализация комплексных мероприятий по обеспечению поэтапного перехода казахского языка на латинскую графику. В этом направлении в городе ведется целенаправленная работа с привлечением ученых-лингвистов, языковедов. К примеру, в предстоящие 2 года предстоит обучить бесплатно на курсах казахского языка на основе латинской графики более 20 тыс. работников государственных органов, организаций и учреж­дений города.