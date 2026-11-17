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Столичные школьники учатся разбираться в законах, понимать свои права и обязанности. С начала учебного года в школах Астаны ввели три новых курса. В 5–7-х классах ребята изучают «Основы Конституции», в 8–11-х – «Закон и порядок». Для учащихся 5–11-х классов предусмотрен курс «Личная безопасность».

В Институте среднего образования Национальной академии образования им. И. Алтынсарина, который является разработчиком курсов, отметили, что главная особенность новых дисциплин – практическая направленность. По мнению методистов, ученикам важно знать нормы Конституции и законодательства, понимать, как применять их в жизни.

Как эта работа организована в школах, рассказали столичные педагоги. Так, учитель истории школы-гимназии № 80 им. С. Сейфуллина Акмарал Акбергенова преподает «Основы Конституции» в 5-х и 7-х классах. По ее словам, дети знают о существовании законов и запретов, однако не всегда понимают, для чего они нужны.

– Курс «Основы Конституции» направлен прежде всего на формирование у учащихся представления о Конституции, законах, государстве, о правах и обязанностях человека и гражданина. Мы обсуждаем общественные ценности, гражданскую ответственность, например, как дети должны вести себя в обществе. Все это направлено на повышение их правовой культуры, – объясняет учитель.

По ее мнению, особенно такие уроки нравятся пятиклассникам. Многие понятия для них новые, поэтому педагог подбирает примеры, с помощью которых легче понять тему.

– Мы не можем начать урок с того, из скольких статей, глав и разделов состоит Конституция. Детям трудно это воспринять, – продолжает Акмарал Акбергенова. – Поэтому предлагаю ситуацию из жизни: как бы вы вели себя на дорожном перекрестке, если бы отключился светофор и не было правил? Дети сразу начинают рассуждать: значит, машины не останавливаются, вокруг хаос, аварии. И приходят к выводу, что правила и законы важно соблюдать в любой жизненной ситуации.

Для обсуждения педагог использует визуальный материал, в том числе созданный с помощью искусственного интеллекта, для разбора различных ситуативных кейсов.

На одном из уроков Акмарал Акбергенова рассказывала о статье 11 Конституции, где говорилось о государственных символах: флаге, гербе и гимне. Педагог объясняла, почему нужно бережно относиться к флагу, даже если это маленький флажок в руках ребенка. Уважение, по ее мнению, формируется через такие повседневные поступки.

В школе «Основы Конституции» проходят раз в месяц и длятся 40 минут. По словам педагога, ученики активно включаются в обсуждение и задают вопросы. Закреплять материал помогают рабочие листы с наглядными заданиями.

– Например, в упражнении «Я на школьной линейке» нужно отметить правильные действия во время исполнения государственного гимна. В следующем упражнении ребятам предлагается попробовать себя в роли экскурсовода. Ученик выбирает один из государственных символов и составляет короткий план рассказа о нем. Так оцениваем, усвоил ли ребенок материал, – говорит моя собеседница.

При подготовке к уроку Акмарал Акбергенова опирается на методические рекомендации Национальной академии образования им. И. Алтынсарина. По ее словам, программа курса построена по спиральному принципу, то есть к основным темам ученики возвращаются в следующих классах, где рассматривают их подробнее.

– Если в пятом классе дети знакомятся с общими понятиями Конституции, то в шес­том и седьмом разбирают, как человек реализует свои права и обязанности. Например, обсуждают вопросы поведения в социальных сетях, защиты персональных данных, чести и достоинства. Не у всех детей настроен родительский контроль, поэтому важно учить их осмысленно относиться к своим действиям в Интернете, – пояснила педагог.

В седьмом классе дети подробнее знакомятся с устройством государства, ролью Президента, Курултая и Правительства, понятиями выборов и референдума. Курс также связан с программой «Адал азамат». На занятиях говорят об охране окружающей среды, ее влиянии на здоровье человека и инициативе «Таза Қазақстан».

О новом курсе «Закон и порядок» рассказал заместитель директора по воспитательной работе школы-лицея № 89 им. Дулата Бабатайулы Алиби Кинаятов. Занятия проходят два раза в месяц по 45 минут. Учитель объясняет ученикам 9–10-х классов основы законодательства и обсуждает правонарушения, которые чаще возникают в подростковой среде.

– Детям интересно, они задают разные воп­росы. Спрашивают об административных нарушениях, нахождении на улице после 23 часов, ответственности за нецензурную брань. Эти темы мы разбираем на занятиях, – говорит педагог.

По основной специальности Алиби Кинаятов – учитель истории. К работе он подходит творчески: готовит визуальные материалы, презентации о Конституции и законах, а на уроках его ученики постоянно работают в группах. К примеру, разбирают тему безопасности дорожного движения. Одна из последних тем – в городе стало больше пользователей самокатов, и подросткам важно разбираться в правилах, понимать свою ответственность на дороге.

По наблюдениям педагога, школьников интересует устройство государственной власти. Они спрашивают о Курултае, обязанностях Вице-Президента. Учитель обсуждает с ними важность этих институтов и объясняет различия между государственными должностями.

В рамках курса «Закон и порядок» в школу приглашают сотрудников прокуратуры и полиции. Они проводят лекции, рассказывают о последствиях противоправных действий. Среди обсуждаемых тем – мошенничество, дропперство, опасность вовлечения в распространение наркотиков, вред электронных сигарет и вейпов.

По мнению Алиби Кинаятова, правовое воспитание связано с повседневной дисциплиной. Он напоминает детям о необходимости вовремя приходить на уроки, слушать учителей и соблюдать правила.

– Прежде всего этот курс учит дисциплине. Мы говорим о порядочности, недопустимости вандализма и осквернения памятников. Объяс­няем, что к таким нарушениям должна быть нулевая терпимость. Многое здесь зависит от воспитания в семье, – считает педагог.

Ученица 9 «Ж» класса Данель Балпышова рассказала, что на уроках Алиби Талгатулы они разбирали мелкое хулиганство, поведение в общественных местах и опасность наркотиков.

– Знать законы – необходимость, – уверена школьница. – Этот урок учит нас гражданской ответственности. Мы поняли, как важно контролировать свои действия и принимать взвешенные решения.