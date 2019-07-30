​Ответственность цифровая и персональная

В ходе мероприятия, которое министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев в формате видеоконференции провел с руководством НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по итогам работы ведомства за первое полугодие, поручено усилить контроль над качеством оказания услуг и принять меры по предуп­реждению очередей.

Аскар Жумагалиев особо подчеркнул, что сейчас важно активнее обучать граждан тому, как получить справки и услуги через Telegram-бот @EgovKzBot (доступно 25 услуг) и мобильное приложение электронного правительства mGov (доступно 77 услуг). Вместе с тем отмечена и необходимость дальнейшего расширения перечня услуг, ­доступных казахстанцам онлайн.

– Задача руководителей ЦОНов на местах – во-первых, минимизировать время ожидания и сделать пребывание человека в стенах учреждений комфортным; во-вторых, мотивировать персонал к повышению компетенций и готовности к оказанию качественных услуг населению. В-третьих, сотрудник должен научить посетителя тому, как в дальнейшем получить ту или иную услугу онлайн, – отметил министр.

Внимание в ходе совещания было уделено также условиям работы ЦОНов: оснащению мебелью, необходимой оргтехникой, соблюдению температурного режима, а также вопросам бесперебойной работы информационных систем.

Как сообщила пресс-служба министерства, по итогам совещания Аскар Жумагалиев рекомендовал руководству госкорпорации объя­вить выговоры отдельным главам региональных структурных ­подразделений за ненадлежащую организацию процессов по оказанию услуг населению.