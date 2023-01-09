Ответственность за сквернословие в общественных местах ужесточили в Казахстане

Как отметили в МВД, до подписания президентом законов штраф за мелкое хулиганство составлял 5 МРП или 17 250 тенге или арест до 15 суток. В новой редакции размер штрафа составляет 20 МРП или 69 000 тенге либо арест от 5 до 30 суток.

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Заместитель начальника управления Комитета административной полиций МВД РК Азамат Куримбаев на брифинге в ведомстве сообщил об усилении ответственности за использование нецензурной лексики в общественных местах, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Азамат Куримбаев напомнил, что президент 3 января подписал Законы "О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РК по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма".

Документами, по его словам, предусмотрено усиление ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма. Эти нормы, добавил спикер, вводятся в действие по истечении 60 дней после первого официального опубликования.

"В новой редакции мелким хулиганством будет считаться нецензурная брань в общественных местах, оскорбление и приставание к физлицам, осквернение зданий, сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в общественных местах. В настоящее время за мелкое хулиганство судом налагается штраф в размере 5 МРП или 17 250 тенге или арест до 15 суток. В новой редакции размер штрафа составит 20 МРП или 69 000 тенге либо арест от 5 до 30 суток", - отметил Азамат Куримбаев.

