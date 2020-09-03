Ответственность за принятие решений

Налицо, к примеру, политическая воля Президента реализовать то, что было обещано им в предвыборной платформе. Касым-Жомарт Токаев, думается, не случайно ставит задачу сформировать новую модель государственного управления. Из этого следует, что будет пересмотрена кадровая политика на предмет привлечения на государственные должности граждан, обладающих не просто достаточными для этого знаниями, но и необходимыми для государственного управленца качествами – компетентностью, умением работать в условиях экономического кризиса, пандемии и начавшихся процессов демократизации общества в связи с объявленной Главой государства модернизацией политической системы.

Есть основания полагать, что законодательно будет предос­тавлено право руководителям государственных органов принимать решения, не огляды­ваясь на вышестоящий орган, но и, соответственно, вместе с этим будет повышена ответственность за принятие и выполнение этих решений.

Из Послания следует, что серьезные изменения будут проведены и в системе государственной службы, где планируется провести в нынешнем году сокращение госаппарата и квазигосударственного сектора на 10%. Высвободившиеся средства, надо полагать, будут направлены на повышение заработной платы государственным служащим и работникам квазигосударст­венного сектора. Тем самым Президент Казахстана путем включения экономического рычага создает правовую преграду проявлениям коррупции на государственной службе. Не секрет, что низкая зарплата зачастую подталкивает наших чиновников к совершению коррупционных правонарушений. Повышение госслужащим вознаграждения за труд – это один из действенных экономических методов противодействия коррупции.

Из Послания следует, что Глава государства всерьез обеспокоен реализацией намеченных и проводимых в стране реформ. Поэтому, пользуясь своим конституционным правом, Касым-Жомарт Токаев озвучил свое решение создать Агентство по стратегическому планированию и реформам с прямым подчинением Президенту. Данное решение, я полагаю, вызвано отсутствием единой системы в проведении всех реформ. Действительно, реформы проходят в социальной сфере, в экономике, в системе государственного управления, однако они нуждаются в координации со стороны органов, ответственных за их проведение.

Более того, все реформы будут проводиться на основе долго­срочного стратегического планирования с возложением задач, обязанностей и ответственности за планирование и координацию этих реформ на вновь создаваемое агентство.

Отдельного внимания заслуживает поручение Президента законодательно защитить малый и средний бизнес от любого незаконного вмешательства в его деятельность со стороны государства и его органов, включая правоохранительные и фискальные.

Это поручение Главы государства основано на глубоком понимании им необходимости подъема экономики, рост которой в Казахстане существенно снизился как под воздействием мирового экономического кризиса, так и пандемии коронавируса. От того, насколько быстро пойдет процесс оздоровления экономики, зависит будущее страны. Думается, что это поручение Президента является абсолютно своевременным и обоснованным. И именно поэтому Глава государства требует усилить ответственность на этом участке.

В Уголовном кодексе РК есть ряд статей, предусматривающих уголовную ответственность за преступления в экономической сфере. Они все зафиксированы в одной главе. Однако из 34 действующих статей за преступления в экономической сфере суд не может сегодня квалифицировать ни одно из них как особо тяжкое, за которое предусматривается лишение свободы на срок от 12 лет и выше.

Более того, такие преступления, как экономическая контрабанда (статья 243 УК РК), доведение до неплатежеспособности (ст. 239 УК РК), принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения (ст. 248 УК РК), рейдерство (ст. 249 УК РК), которые подрывают устои нашей экономики, не являются сегодня особо тяжкими. И здесь, на мой взгляд, законодателям есть над чем подумать. Что касается непосредственно воспрепятствования законной предпринимательской деятельности (ст. 365 УК РК), то это коррупционное преступление суды также не могут сегодня рассматривать как особо тяжкое, поскольку за его совершение предусмотрено лишь до 7 лет лишения свободы. А это уже входит в противоречие поручению Президента РК в час­ти необходимости защиты МСБ и введения за него тяжелейшего наказания.

Большого внимания заслуживает и поручение Главы государства по дифференцированному подходу к уплате налогов. Дейст­вительно, во многих развитых странах чем выше доход, тем выше налог.

Очень серьезные поручения даны Президентом по вопросам развития социальной сферы, в особенности в части использования гражданами пенсионных накоплений. Не случайно в своем Послании Глава государства обращает внимание на необходимость дальнейшего развития местного самоуправления с тем, чтобы разграничить полномочия государственного управления и местного самоуправления. Ведь последнее – это серьезное подспорье для прогрессивного социально-экономического развития страны. Местное самоуправление, как я полагаю, это решение на мес­тах под свою ответственность задач социально-экономического характера. При усилении финансовых возможностей органов местного самоуправления, на что нацеливает Глава государства в Послании, будет сформирована экономическая база для дальнейшего их развития.