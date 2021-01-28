Ответственность за сохранение нотариальной тайны в РК станет более детальной
Лаура Тусупбекова
В Казахстане ответственность за сохранение нотариальной тайны будет более детальной. Соответствующие поправки в закон РК "О нотариате" принял Сенат на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отмечалось ранее, документ содержит положения, регламентирующие правовые и организационные основы нотариальной деятельности, в частности, более детально регламентируется один из основных принципов организации и деятельности нотариата, как нотариальная тайна и ответственность за нарушение обязанности ее соблюдения.
Также предусмотрены нормы по дальнейшей цифровизации нотариальной деятельности, что позволит обеспечить оперативность, прозрачность и законность совершаемых нотариальных действий, упрощает оформление нотариальных документов.
К основным нововведениям закона относятся широкое внедрение элементов электронного нотариата, путем законодательной регламентации функционирования Единой нотариальной информационной системы, совершения нотариальных действий в электронной форме, а также создание централизованной электронной системы хранения нотариально удостоверенных документов.
Кроме того, уточнены меры дисциплинарного взыскания, регламентации полномочий органов управления нотариальных палат.
Также, согласно проекту, вводятся новые нотариальные действия, такие как удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе и удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу.