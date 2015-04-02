Ответственность за судьбу страны

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ
Как отметил в своем выступлении ректор университета, профессор Кенжегали Кенжебаев, нынешние успехи страны достигнуты благодаря стабильности и сплоченности нации, межнациональному согласию, взвешенной и дальновидной политике государства, укреплению толерантности. Поэтому, отдавая свой голос в день выборов, каждый из нас несет особую ответственность за будущее страны, за ее судьбу. На форуме выступили также председатель городского филиала партии «Нур Отан» Сулупан Шинтасова, преподаватель АРГУ, доктор наук Игорь Спивак-Лавров, студенты вуза Инна Головнева, Нурсултан Абжанов и др. Они призвали актюбинцев принять активное участие в предстоящей важной политической кампании.

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