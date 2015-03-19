Ответственность за теракт в Тунисе взяла на себя группировка "Исламское государство"

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Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за террористическое нападение в Тунисе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Тунисе, назвав имена двух нападавших: Абу Закария ат-Туниси и Абу Анас ат-Туниси", - заявила Рита Кац, руководитель организации SITE, которая ведет мониторинг активности исламских боевиков в интернете.

Переодетые в военную форму боевики 18 марта подъехали на машине к территории музея "Бардо" в Тунисе, где также расположено здание парламента, и открыли беспорядочный огонь из автоматического оружия.

После этого они захватили находившихся там иностранных туристов. В момент атаки в музее и возле него находились не менее 100 посетителей, большинство из которых удалось своевременно эвакуировать.

Спецоперация по освобождению заложников длилась около четырех часов. Двое террористов были уничтожены при штурме.

Ранее глава МИД Туниса Тайеб Баккуш сообщил в интервью французскому телевидению, что после смерти одного из тяжело раненых заложников число жертв теракта достигло 20 человек.

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