Ответственность за вандализм усилили в Казахстане

Общество
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Диасов Ораз
корреспондент

Министерство внутренних дел выработало законодательные поправки по ужесточению наказания за проявление вандализма, порчу общественного и частного имущества.

Фото: bezformata.com

И.о. начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Азамат Куримбаев на брифинге в ведомстве рассказал, как теперь будут наказывать в Казахстане за умышленное повреждение чужого имущества, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Спикер напомнил, что 3 января президент Касым-Жомарт Токаев подписал Законы "О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РК по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма".

Азамат Куримбаев разъяснил, что изменится теперь в части наказания за факты умышленного повреждения чужого имущества, в том числе предметов общего пользования граждан. Речь идет о случаях, когда разбиваются зеркала в лифте или сжигаются кнопки, наносятся различные надписи и рисунки на стены.

"Министерство внутренних дел выработало законодательные поправки по ужесточению наказания за проявление вандализма, порчу общественного и частного имущества. Уточнена и конкретизирована диспозиция уголовной статьи "вандализм", ее нормы приведены в соответствие с Законом Республики Казахстан "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия". Также установлен нижний порог санкций за эти правонарушения. Теперь минимальная сумма штрафа нарушителю закона составляет 172 тыс. тенге, или 50 МРП", - отметил глава управления.

Также, добавил он, введена административная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, то есть, где ущерб не превышает 200 МРП или 690 тыс. тенге.

Кроме того, в диспозицию административной статьи "мелкое хулиганство" (ст. 434 КоАП) включены такие составы, как "умышленная порча имущества на транспорте или в иных общественных местах", а также увеличены санкции за этот вид правонарушения, поскольку на практике такие деяния в основном образуют составы мелкого хулиганства, а с учетом новой редакции, статья 294 Уголовного кодекса (вандализм) приведена в соответствие со статьей 448 Кодекса "Об административных правонарушениях", это вандализм несовершеннолетних.

 

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