​Ответственность за здоровье

Новое Послание Главы государства в большей степени имеет экономический характер. Но задачи Третьей модернизации, переход на инновационные рельсы, внедрение цифровых сервисов и технологий, повышение конкурентоспособности за счет усовершенствования методов работы – все это относится в равной степени и к системе здравоохранения. Эта сфера должна развиваться также динамично и качественно, как экономика, индустрия. Потому что здоровье нации – это важнейший капитал страны, который необходимо сохранять, укреплять и приумножать.

В Послании Президент особо отметил важность внедрения обязательного социального медицинского страхования. Еще на заре независимости в Казахстане была сделана попытка перевести отечественное здравоохранение на страховую систему, однако тогда к этому новаторскому шагу ни государство, ни общество еще не были готовы. Сегодня ситуация совершенно другая, страна сделала огромный шаг в своем развитии, большой прогресс дос­тигнут во всех сферах жизни. В нынешних условиях внедрение обязательного медицинского страхования – это новая ступень на пути развития системы здравоохранения.

Безусловно, обществу понадобится время, чтобы привыкнуть и принять эту систему, которая во многих развитых странах мира доказала свою эффективность. Нужно понять о социальном медицинском страховании самое важное – оно повысит качество оказания медицинских услуг (к этому неизменно приведет здоровая конкуренция между клиниками), усилит ответственность граждан за свое здоровье, ответственность работодателя за здоровье своего работника. Это ключевые элементы действительно эффективной системы здравоохранения. Которая к тому же выгодна и самим казахстанцам, и лечебным учреж­дениям страны. Граждане, внося необходимые вклады в фонд, получают возможность осуществлять лечение, не выделяя на это наличные средства из семейного бюджета. При этом государство берет на себя ответственность за социально уязвимые слои населения. Клиники, в свою очередь, смогут обновлять и совершенствовать свою материальную базу в соответствии с реальными пот­ребностями, кроме того, система ОСМС позволит повысить оплату труда врачей.

Совсем скоро обязательное социальное медицинское страхование станет частью нашей жизни. Уже с лета нынешнего года начнет работать фонд, в котором будут аккумулироваться страховые средства. Государство, медучреж­дения и сами люди готовятся к внедрению ОСМС.

Сейчас активно ведется работа по разъяснению основных положений Послания, и наша партийная организация, которая объединяет шесть крупнейших клиник Астаны и Назарбаев Университет, активно включена в этот процесс. В том числе наша задача – максимально донести до казахстанцев всю важность и преимущества внедрения медицинского страхования.