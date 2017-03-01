​Ответственность за здоровье

Свежий выпуск
463
Мария Утебаева, первый заместитель председателя филиала «Өркениет» Астанинского городского филиала партии «Нур Отан»

Новое Послание Главы государства в большей степени имеет экономический характер. Но задачи Третьей модернизации, переход на инновационные рельсы, внедрение цифровых сервисов и технологий, повышение конкурентоспособности за счет усовершенствования методов работы – все это относится в равной степени и к системе здравоохранения. Эта сфера должна развиваться также динамично и качественно, как экономика, индустрия. Потому что здоровье нации – это важнейший капитал страны, который необходимо сохранять, укреплять и приумножать.

В Послании Президент особо отметил важность внедрения обязательного социального медицинского страхования. Еще на заре независимости в Казахстане была сделана попытка перевести отечественное здравоохранение на страховую систему, однако тогда к этому новаторскому шагу ни государство, ни общество еще не были готовы. Сегодня ситуация совершенно другая, страна сделала огромный шаг в своем развитии, большой прогресс дос­тигнут во всех сферах жизни. В нынешних условиях внедрение обязательного медицинского страхования – это новая ступень на пути развития системы здравоохранения.

Безусловно, обществу понадобится время, чтобы привыкнуть и принять эту систему, которая во многих развитых странах мира доказала свою эффективность. Нужно понять о социальном медицинском страховании самое важное – оно повысит качество оказания медицинских услуг (к этому неизменно приведет здоровая конкуренция между клиниками), усилит ответственность граждан за свое здоровье, ответственность работодателя за здоровье своего работника. Это ключевые элементы действительно эффективной системы здравоохранения. Которая к тому же выгодна и самим казахстанцам, и лечебным учреж­дениям страны. Граждане, внося необходимые вклады в фонд, получают возможность осуществлять лечение, не выделяя на это наличные средства из семейного бюджета. При этом государство берет на себя ответственность за социально уязвимые слои населения. Клиники, в свою очередь, смогут обновлять и совершенствовать свою материальную базу в соответствии с реальными пот­ребностями, кроме того, система ОСМС позволит повысить оплату труда врачей.

Совсем скоро обязательное социальное медицинское страхование станет частью нашей жизни. Уже с лета нынешнего года начнет работать фонд, в котором будут аккумулироваться страховые средства. Государство, медучреж­дения и сами люди готовятся к внедрению ОСМС.

Сейчас активно ведется работа по разъяснению основных положений Послания, и наша партийная организация, которая объединяет шесть крупнейших клиник Астаны и Назарбаев Университет, активно включена в этот процесс. В том числе наша задача – максимально донести до казахстанцев всю важность и преимущества внедрения медицинского страхования. 

Популярное

Все
Люди, прошедшие войну, не жалуются и не унывают
Тест на прочность: держаться вместе!
Какую форму мы увидим на наших олимпийцах?
Первый экофестиваль «Талдыкорган – столица страны петроглифов» провели в области Жетысу
Свою 97-ю весну встречает кызылординка с поразительной судьбой
Ради водворения правды
Казахский должен стать языком межнационального общения
Разгадывать, что означают названия рек и озер Казахстана, и увлекательно, и познавательно
Актауский «Каспий» является скрытым лидером Первой лиги
Черепахи умеют улыбаться
Этностиль остается на пике популярности
Как ловчие птицы стали для Ивана Лаврова проводниками в казахскую культуру и язык
Знакомые Елены Константиновой называют ее наглядным пропагандистом казахской культуры
Всестороннему развитию казахского языка нужно уделять повышенное внимание
В центре знают о нуждах регионов
Наша сила в единстве
К благотворительной акции подключились все регионы
Казахстан помогает Афганистану развивать «электронное правительство»
В Костанае осудили «турагента» за присвоение денег клиентов
Превратили остановку в арт-объект
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Студентка из ЗКО после окончания вуза планирует преподавать государственный язык иностранцам
Наши гребцы завоевали еще три лицензии на летние Олимпийские игры
Паводки: более 21 тыс. человек вернулись домой
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Вопросы госстатистики и управления данными обсудили члены Общественной палаты
Уровень воды в реке Ишим поднялся за сутки более чем на два метра
Баку и Ереван впервые договорились по поводу участка границы
Отчисленные студенты столичного вуза из Афганистана пытались пересечь границу с РФ
И свой дом сберег, и соседям помог: история полицейского из Костанайской области
Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Казахстан завоевал шесть олимпийских путевок по гребле на байдарках и каноэ
В Астане пройдет совещание министров обороны государств-членов ШОС
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Перепись архаров началась в Казахстане
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева

Читайте также

Сто домов построят в СКО
Увеличены выплаты для медкадров
Дождалась котельная ремонта
Ждут большую воду

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]