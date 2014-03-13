Ответственны за своевременность и качество

Общество

На состоявшемся в селекторном режиме заседании Национального координационного совета по охране здоровья при Правительстве РК под председательством заместителя Премьер-Министра Гульшары Абдыкаликовой рассмотрены вопросы хода реализации проектов «Строительство 100 школ и 100 больниц» и «Строительство 350 врачебных амбулаторий, фельд­шерско-акушерских пунк­тов и поликлиник».

Вице-министр здравоохранения Болат Токежанов проинформировал, что по проекту «Строительство 100 школ, 100 больниц» завершено строительство 71 объекта, 28 планируется построить до конца 2016 года (22 – за счет средств республиканского бюджета, 6 – с применением механизма государственно-частного партнерства). Завершено строи­тельство 103 объектов по проекту «Строительство 350 врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник». 

242 медучреждения планируется сдать в эксплуатацию до конца 2016 года. Из них 99 – за счет средств республиканского бюджета, 126 – за счет местного, 17 – с применением механизма ГЧП, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Национальный координационный совет при Правительстве констатировал, что две районные поликлиники, в селах Явлинка и Булаево Северо-Казахстанской области, несмотря на планы местных исполнительных органов, не введены в строй в 2013 году. В связи с системными проблемами, такими как качество экспертизы документации, срывы сроков сдачи объектов, некачественная приемка комиссиями акиматов объектов строительства, заслушаны отчеты председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства регионального развития РК, заместителей акимов Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской областей.

Национальный координационный совет при Правительстве поручил акиматам областей, городов Астаны и Алматы принять неукоснительные меры по своевременному и качественному вводу в строй объектов здравоохранения, запланированных к сдаче в 2014 году, своевременному выделению средств местных бюджетов на строительство ВА и ФАП. Члены Национального координационного совета предупредили местные исполнительные органы об ответственности за своевременность и качество стройки объектов здравоохранения.

Министерству здравоохранения поручено в случае неисполнения и неосвоения регионами средств рес­публиканского бюджета сократить или перераспределить финансирование на другие приоритетные направления. Минздрав же предуп­реждает, что удорожание строительства объектов здравоохранения является в том числе следствием некачественной экспертизы. Министерству регио­нального развития РК дано поручение принять меры по проведению качественной экспертизы ПСД.

Вадим МАКАРОВ

