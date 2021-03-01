Ответственный период

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Ашим Темирханов

Для крестьянского хозяйства «Дархан», в котором содержат 110 голов крупного рогатого скота, 65 лошадей и 200 овец, как и для многих других агроформирований Жуалынского района, где зима бывает особенно суровой, основные испытания уже позади.

Еще до наступления холодов в хозяйстве запаслись большим объемом кормов, а также утеплили сараи, где в настоящее время содержатся животные, поэтому каких-либо проблем не возникло. Но, по словам главы КХ «Дархан» Даулета Усенбаева, расслабляться еще рано. К текущему периоду фермеры относятся с особой ответственностью еще и потому, что в данный момент идет отел коров, а затем наступит очередь окота овец.

Именно по этой причине важно создать максимально благоприятные условия для животных, за которыми в хозяйстве ухаживают 4 местных жителя. От 20 дойных коров здесь еже­дневно получают 100–150 литров молока, которые сдают предпринимателям, имеющим договоры с сырзаводами. В ближайшем будущем хозяйство планирует выйти непосредственно на перерабатывающие предприятия.

Крестьяне утверждают, что успешная зимовка и сохранение скота в морозы зависят в первую очередь от добросовестного труда.

Еще летом специалистами областного управления сельского хозяйства был составлен баланс кормов, необходимых на зиму с учетом имеющегося поголовья домашнего скота. По данным хозяйствующих субъектов всех форм собственности, всего в настоящее время зимуют около 937 тыс. особей разных видов. Для них фермерами было заготовлено 1 747 тыс. тонн сена, 72,1 тыс. тонн силоса и 50 тыс. тонн сенажа.

Скот размещен в 5 862 местах зимовки, 1 020 из них расположены на отдаленных пастбищах в песчаной зоне. Основная часть заготовленной травы была доставлена своевременно, поэтому проблем у фермеров в зимние месяцы не возникало.

В каждом из 10 районов области создан специальный штаб во главе с заместителем акима района. В их состав вошли ответственные лица и представители крупных предприятий региона.

– Сформированные штабы оперативно решали возникающие в ходе зимовки вопросы. В основном они касались расчистки дорог от снега, оказания технической помощи. В целом благодаря заранее принятым мерам зимовка скота в крестьянских хозяйствах проходит без потерь и больших трудностей, – отметил главный специалист отдела животноводства областного управления сельского хозяйства Сражаддин Сулейменов.

Правда, время от времени фермеров продолжают беспокоить скотокрады. По данным областного департамента полиции, на днях вернули украденных животных шускому жителю. Целый табун из 86 лошадей увели прямо с фермы, которая находится в 85 км от районного центра.

В результате оперативных действий все лошади обнаружены. В настоящее время владелец фермы ни к кому претензий не имеет, а сотрудникам полиции выражает огромную признательность за оперативную работу.

Также бывают случаи, когда из-за непогоды во время выпаса скота пастухи не могут найти дорогу обратно. Один из них произошел в Сарысуском районе. Там недавно пропал местный чабан, который ранним утром выгнал на пастбище отару из 800 овец и к назначенному времени не вернулся.

Благодаря усилиям стражей правопорядка спустя 3 часа после поступления тревожного сигнала чабан был найден. Он находился в нескольких десятках кило­метров от дома. Как выяснилось, из-за бурана пастух заблудился и случайно упал в арык, откуда не мог самостоятельно выбраться. Мужчина едва не замерз насмерть. Вовремя оказанная помощь спасла ему жизнь. Животных доставили в целости и сохранности на место зимовки.

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