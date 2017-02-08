​Ответственный подход

Озвучивая инициативу о проведении конституционной реформы, Глава государства призвал весь Казахстан включиться в обсуждение проекта предстоящих изменений. Для гражданского общества это стало возможностью доказать свою зрелость и ответственность за судьбу страны.

Откликнувшись на этот призыв, Гражданский альянс Астаны собрал представителей столичных НПО для того, чтобы вместе провести своего рода «мозговой штурм», – обсудить предлагаемые поправки в Конституцию и озвучить предложения по проекту изменений и дополнений в Основной закон.

– С момента обретения независимости в Казах­стане была очень сильная президентская власть – это было необходимо для того, чтобы преодолеть все трудности переходного периода. Сейчас время поменялось, Правительство и Парламент должны нес­ти большую ответственность за развитие страны, – отметил президент Гражданского альянса Астаны Гамал Тузелбаев.

Участники встречи обратили внимание на то, что, поскольку в результате перераспределения властных полномочий серьезно возрастет роль Парламента, необходимо предусмотреть механизм отчетности депутатов Мажилиса перед своими избирателями – народом Казахстана.

В целом представители НПО выразили принципиальную поддерж­ку предстоящей конституционной реформе, подчерк­нув ее своевременность и важность. Вместе с тем представители гражданского общества обратили внимание на то, что к поправкам и дополнениям в Основной закон нужно подходить с максимальным вниманием­ и ответственностью, просчитывать реальную необходимость каждого нового положения и как оно отразится на жизни страны, выверять все формулировки.

Как рассказал Гамал Тузелбаев, НПО Астаны будут продолжать проводить встречи и обсуждения по вопросам предстоя­щей конституционной реформы. По их итогам Гражданский альянс Астаны обобщит и обоснует все предложения и рекомендации и передаст их Министерству по делам религий и граж­данского общества, откуда они смогут попасть на рассмотрение рабочей группе, непосредственно работающей над проектом реформ.