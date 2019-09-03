Нынешнее Послание, скорее всего, предварял скрупулезный анализ информационного пространства. На основе проблем, которые смогли выбраться на страницы СМИ и социальных сетей, были сгруппированы воп­росы и даны на них ответы.

Я думаю, это связано с тем, что Касым-Жомарт Токаев четко понимает роль средств массовой информации и то, как они отражают проблемы народа. Поэтому Послание составлено таким образом, что в нем даны ответы на большинство проблем, циркулирующих в медиапространстве.

Несколько мер, включая отсрочку дополнительного пенсионного налога в 5% и возможность распоряжения своими пенсионными накоплениями, – это тоже ответ на большое обсуждение и критику в соцсетях и СМИ.

Есть моменты, по которым можно подискутировать, и мы видим, что это лишь затравка для большой общественной дискуссии.

Теперь вопрос в реализации поставленных задач: что будет делаться для решения проблем на местах, как будут исполняться поручения Президента? Меня порадовал тезис о том, что дальнейшее развитие экономики невозможно без эволюции политической системы. Твердая уверенность Президента в необходимости многопартийности, разрешение митингов конструктивным политическим силам – все это свидетельствует о том, что есть политическая воля на постепенную либерализацию.