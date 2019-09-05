​Ответы на наболевшие вопросы

К такому мнению пришли участники экспертного обсуж­дения приоритетных направлений Послания в Нур-Султане.

По словам заместителя директора Института Евразийской интеграции политолога Дарханбека Жандильдина, это был долгожданный документ. В нем затронуты насущные чая­ния народа, честно и открыто обозначены проблемные зоны современного общества и представлены пути их решения.

– Этот документ нового форма­та условно можно разбить на 3 блока, касающихся социально-экономических, политических и правовых реформ. Есть в нем революционные шаги и предложения, например, долгожданный вопрос об использовании части пенсионных накоплений определенными категориями граждан для приобретения жилья. Актуализирована работа Национального совета общественного доверия – деловой площадки диалога между населением и властью. Послание стало логическим продолжением предвыборной платформы Касым-Жомарта Токаева, в нем обозначены четкие перспективы, цели и задачи для всей страны, – сказал Дарханбек Жандильдин.

Кандидат исторических наук Арман Ешмуратов выделил в Послании нынешнего года мак­ро- и микроуровни и отметил, что в нем поставлены задачи по решению конкретных проб­лем, вплоть до цен на авиа- и железнодорожные билеты, что редко бывает в таких фундаментальных документах. Заявлена преемственность курса Елбасы, есть и мощный посыл, что экономические реформы невозможны без модернизации политической жизни, и векторы реформ будут синхронизироваться.

– Это рамочный документ с конкретными задачами. Мы, как эксперты, должны предложить, как мы видим реализацию тех или иных направлений, – подчеркнул Арман Ешмуратов.

В первом пункте Послания внимание уделено государственной службе. По мнению кандидата исторических наук, на современном этапе гос­органы являются локомотивом всех реформ, и кому как ни им в первую очередь начинать реа­лизацию Послания и транс­формироваться в соответствии с установками, а именно: становиться на сервис­ные рельсы оказания услуг. Это предполагает кардинальную трансформацию сознания не только чиновников, но и всего общества. В качестве хорошего примера экс­перт привел ЦОНы, где услуги предоставляются по принципу «одного окна».

– Президент заявил о продолжении модернизации сознания, без этого ничего не получится. Трансформация – это изменение видения себя и других в этом процессе, – добавил Арман Ешмуратов.

Следующий важный этап – усложнение партийно-политического поля. Будущие выборы в маслихаты по пропорциональному принципу предполагают, что партии должны активно включиться и выдать свой политический продукт. Голоса избирателей получат наиболее активные в работе с населением, а увлекшиеся внутрипартийной работой не выдержат конкуренции.

Как отмечалось на встрече, Послание охватило все ак­туальные сферы, и очевидно, что сформировано оно после содержательной подготовки, качественного серьезного анализа проблем, запросов и ожиданий населения.

– Ежегодно Центр социологических исследований проводит мониторинг проблем, волнующих казахстанцев. И мы видим 100% попадание Послания в круг наболевших вопросов. Это решение социальных проблем, повышение доходов и обеспечение роста благосостояния населения, трудустройство, пен­сионное обеспечение, жилищный и земельный вопросы, качество и доступность образования, борьба с коррупцией. Весь этот спектр проблем открыто поднят Главой государства и даны конкретные меры, направленные на их эффективное решение, – выступила магистр со­циальных наук Евгения Руднева. – Уже сейчас мы видим начало реализации концепции «слышащего государства». По тексту Послания видно, что государство услышало запросы населения и будет предпринимать усилия по решению не только насущных проблем, но и выстраивать грамотную работу на перспективу.

По мнению социолога, ощущается грамотный мониторинг специфических проблем. Например, люди опасаются за свои пенсионные накопления, и в целом уровень доверия к пенсионной системе остается низким. Внимание Президента к этим вопросам может помочь в восстановлении доверия к этому важнейшему социальному институту. Волнует людей и неэффективное использование средств Нацфонда, об этом тоже говорил Президент. Сельчане жалуются на то, что не могут заниматься животноводством из-за отсутствия пастбищ для выпаса скота, потому что земли находятся в частной собственности – Глава государства затронул и эту тему.

В целом каждая социальная группа в той или иной мере услышала ответы на свои запросы, а потому Послание получит широкий отклик у населения и станет началом диалога для дальнейшего процветания.