Ответы на вызовы дня 484 Жумабек ОМАРОВ, экономист, к. т. н., ассоциированный профессор ПГУ им. С. Торайгырова, Павлодар

В составе делегации в 2006 году я был в ознакомительной поездке в ведущих университетах и научно-технологических центрах Великобритании. Тогда коллеги из многих стран подчеркивали, что без стабильного и динамичного подъема образования и науки, создания во всех странах региональных международных научно-технологических центров, высокоинтеллектуальных, высокорентабельных, высокотехнологических производств человечество просто не сможет выжить в новом тысячелетии. Об этом Лидер Казахстана еще раз громко заявил на полях ООН. Необходимо создание нового, стабильного и динамично развивающегося мира и миропорядка, основанного на взаимном уважении прав и свобод всех без исключения государств мира, народов и граждан планеты. К этим словам Главы государства необходимо прислушаться всему миру.



