Свежий выпуск Отворяя древние ворота 6 октября 2022 г. 0:20 Людмила Макаренко Почти шесть десятков чудесных достояний одной из мировых цивилизаций представлены на фотовыставке в Алматы. Кто не знает, какая культура подарила миру порох и бумагу, откуда родом умиротворительная философия дзен-буддизма, где брал начало Великий шелковый путь, чья письменность сродни искусству живописи и, наконец, кто до сих пор свято чтит архаичные «китайские церемонии»? Все правильно, это Китай – страна, известная своими великими цивилизационными изобретениями, но настолько же закрытая и загадочная. Дипломатические отношения между Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан, которым в этом году исполнилось 30 лет, всегда имели целью сближение народов двух стран, укрепление доверия и взаимного интереса между ними. Об этом говорила на вернисаже фотовыставки «Объекты всемирного наследия Китая» в Центральном государственном музее генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй. Экспозиция посвящена еще одной исторической дате – Дню образования КНР. И организаторы решили представить на ней все то, что составляет национальное достояние страны, чем гордится китайский народ и что делает неоспоримым величие этого древнейшего государства планеты. В Списке всемирного наследия ЮНЕСКО Китай занимает второе место, лишь по двум позициям уступая Италии. Особо ценными для человечества памятниками природы, истории и культуры в Поднебесной на сегодняшний день признаны 56 объектов: дворцы, мавзолеи, храмы, древние пещеры, города и ландшафты. Среди них – жемчужины мировой цивилизации, о которых обычно узнают еще в раннем школьном возрасте. А вместе с этим знанием современный человек получает представление о возможностях разума, силы воли и характера своих предков. Иначе чем, если не единством и силой духа народа, можно объяснить появление Великой Китайской стены? Она и теперь поражает своими масштабами и, конечно, качеством выполненных работ. Укрепление более чем в 21 тыс. км на протяжении многих веков спасало империю от врагов и тлетворного влияния извне, а сейчас служит магнитом для многочисленных туристов. Другой шедевр – некрополь первого императора династии Цинь. Охранять усыпальницу, где кроме самого самодержца было погребено огромное количество драгоценностей, изделий ремесленников и, между прочим, 48 еще живых наложниц, поставлено войско из 8 тыс. полноразмерных скульптур пехотинцев, лучников и конников. Ученые продолжают изучать императорский мавзолей и знаменитую «Терракотовую армию», а те, кому удалось увидеть ее воочию, навсегда остаются под впечатлением от «великого чуда», сотворенного руками древних мастеров. Среди знаменитых достопримечательностей Китая и Запретный город – дворец-резиденция правящих императорских династий в Пекине, пещеры Могао, где сохранились вырезанные в скалах храмы и буддийские школы, дворец Потала – бывшая резиденция далай-ламы в Тибете и культовый комплекс на горе Тайшань – священное место даосизма, с ее вершины Конфуций однажды провозгласил печальную в своем пророчестве фразу: «Мир мал!» В богатом путеводителе по Китаю можно найти еще несколько десятков мест, которые не так «заезжены» путешественниками, но остаются такими же бесценными культурными раритетами. Вот, например, традиционный фуцзянский дом тулоу. Глинобитные строения возводились по окружности и служили не только жильем, но и крепостью. Более того, строительство велось в строгом следовании философии фэн-шуй, то есть в соитии с природой. Или вот еще – рисовые террасы Хунхэ-Хани, расположенные на берегу реки Хунхэ в горной местности. Водные каналы возвышаются на 3 000 ступеней под разными углами уклона и создают великолепный по своей красоте ландшафт, сочные краски которого могли бы затмить полотно самого дерзкого экспрессиониста. Бесценные исторические памятники культуры на представленных в Алматы снимках известных китайских фотографов Чжоу Цзяныиэн, Сунь Чжицзюнь, Тань Мин выглядят ярко, реалистично и соблазнительно. До такой степени, что все эти творения рук человека и природы хочется видеть лично и немедленно. Представитель дипмиссии, сопровождавший вернисаж, охотно поддержал это стремление, сообщив, что Китай еще летом открылся для частного туризма.