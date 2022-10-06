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Отворяя древние ворота
Людмила Макаренко

Почти шесть десятков чудесных достояний одной из мировых цивилизаций представлены на фотовыставке в Алматы.

Кто не знает, какая культура подарила миру порох и бумагу, откуда родом умиротворительная философия дзен-буддизма, где брал начало Великий шелковый путь, чья письменность сродни искусству живописи и, наконец, кто до сих пор свято чтит архаичные «китайские церемонии»?

Все правильно, это Китай – страна, известная своими великими цивилизационными изобретениями, но настолько же закрытая и загадочная. Дипломатические отношения между Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан, которым в этом году исполнилось 30 лет, всегда имели целью сближение народов двух стран, укрепление доверия и взаимного интереса между ними. Об этом говорила на вернисаже фотовыставки «Объекты всемирного наследия Китая» в Центральном государст­венном музее генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй.

Экспозиция посвящена еще одной исторической дате – Дню образования КНР. И организаторы решили представить на ней все то, что составляет национальное достояние страны, чем гордится китайский народ и что делает неоспоримым величие этого древнейшего государства планеты.

В Списке всемирного наследия ЮНЕСКО Китай занимает второе место, лишь по двум позициям уступая Италии. Особо ценными для человечества памятниками природы, истории и культуры в Поднебесной на сегодняшний день признаны 56 объектов: дворцы, мавзолеи, храмы, древние пещеры, города и ландшафты.

Среди них – жемчужины мировой цивилизации, о которых обычно узнают еще в раннем школьном возрасте. А вместе с этим знанием современный человек получает представление о возможностях разума, силы воли и характера своих предков. Иначе чем, если не единством и силой духа народа, можно объяснить появление Великой Китайской стены? Она и теперь поражает своими масштабами и, конечно, качеством выполненных работ. Укреп­ление более чем в 21 тыс. км на протяжении многих веков спасало империю от врагов и тлетворного влияния извне, а сейчас служит магнитом для многочисленных туристов.

Другой шедевр – некрополь первого императора династии Цинь. Охранять усыпальницу, где кроме самого самодерж­ца было погребено огромное количество драгоценностей, изделий ремесленников и, между прочим, 48 еще живых наложниц, поставлено войс­ко из 8 тыс. полноразмерных скульптур пехотинцев, лучников и конников. Ученые продолжают изучать императорский мавзолей и знаменитую «Терракотовую армию», а те, кому удалось увидеть ее воочию, навсегда остаются под впечатлением от «великого чуда», сотворенного руками древних мастеров.

Среди знаменитых достопримечательностей Китая и Запретный город – дворец-резиденция правящих императорских динас­тий в Пекине, пещеры Могао, где сохранились вырезанные в скалах храмы и буддийские школы, дворец Потала – бывшая резиденция далай-ламы в Тибете и культовый комплекс на горе Тайшань – священное место даосизма, с ее вершины Конфуций однажды провозгласил печальную в своем пророчестве фразу: «Мир мал!»

В богатом путеводителе по Китаю можно найти еще несколько десятков мест, которые не так «заезжены» путешественниками, но остаются такими же бесценными культурными раритетами. Вот, например, традиционный фуцзянский дом тулоу. Глинобитные строе­ния возводились по окружности и служили не только жиль­ем, но и крепостью. Более того, строительство велось в строгом следовании философии фэн-шуй, то есть в соитии с природой.

Или вот еще – рисовые террасы Хунхэ-Хани, расположенные на берегу реки Хунхэ в горной местности. Водные каналы возвышаются на 3 000 ступеней под разными углами уклона и создают великолепный по своей красоте ландшафт, соч­ные краски которого могли бы затмить полотно самого дерз­кого экспрессиониста.

Бесценные исторические памятники культуры на представленных в Алматы снимках известных китайских фото­графов Чжоу Цзяныиэн, Сунь Чжицзюнь, Тань Мин выглядят ярко, реалистично и соблазнительно. До такой степени, что все эти творения рук человека и природы хочется видеть лично и немедленно. Представитель дипмиссии, сопровождавший вернисаж, охотно поддержал это стремление, сообщив, что Китай еще летом открылся для частного туризма.

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