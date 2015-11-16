Овчинка стоит выделки

933
Рэм МИХАЙЛОВ, Атырау

На заводе ТОО «Атырау ПОШ» по первичной обработке шерсти завершается монтаж технологического оборудования. Как сообщил аким Атырауской области Бактыкожа Измухамбетов, инвес­тиционный проект реализуется в рамках второй пятилетки ГПИИР.

– Такие проекты стали возможны благодаря поддержке государства, в частности, Программы индустриально-инновационного развития. Идет не только диверсификация экономики и снижение ее зависимости от углеводородов. Очень важно, что пополняется налогооблагаемая база, создаются рабочие места. Таким образом мы закладываем хороший фундамент для стабильного развития, – подчеркнул руководитель региона.

ТОО «Атырау ПОШ» – управляющая компания, а в строительство комплекса были вложены финансы крестьянского хозяйст­ва (КХ) «Дастан Ата» (51%) и СПК «Атырау» (49%). На первоначальном этапе реализации проекта ставилась «программа минимум» – создать комплекс по подготовке сырья для легкой промышленности, из которого будет шиться одежда. В дальнейшем запланирована «программа максимум» – организвать законченный цикл. Работать с сырьем и выпускать одежду планируется по европейским технологиям.

Как рассказал заведующий произ­водством завода Ерболат Бекенов, оборудование доставлено из Италии, его монтаж завершен на 80%. Планируется, что к середине декабря предприятие начнет полноценную работу. К слову, в области насчитывается порядка 600–700 тыс. голов овец и около 30 тыс. верблюдов. До сих пор шерсть не перерабатывалась.

На установке технологических линий занято порядка 30 человек, причем среди них есть несколько специалистов из Италии, которые проводят «шеф-монтаж».

Согласно проекту, предприя­тие в год будет перерабатывать 100 тонн верблюжьей и 300 тонн овечьей шерсти. Конечная продукция – 4 тыс. погонных метров шерстяной материи в год. У атырауского завода уже есть предварительная договоренность с итальянскими предприятиями легкой промышленности, которые заинтересовались продукцией «Атырау ПОШ».

