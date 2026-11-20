Нынешний сезон станет для российского форварда последним в НХЛ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.ru

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд команды по количеству результативных передач. В матче регулярного чемпионата «Вашингтон» дома проиграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:6, Овечкин отдал результативную передачу.

Для Овечкина это 763‑я результативная передача в составе «Вашингтона». По этому показателю он обошёл Никласа Бекстрёма.

В своём 22‑м сезоне в НХЛ россиянин набрал шесть (1+5) очков. За всю карьеру у Овечкина 930 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и 1007 с учётом плей‑офф. По голам с учётом матчей Кубка Стэнли россиянин уступает только канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 1016 голов.

Нынешний сезон станет для российского форварда последним в НХЛ.