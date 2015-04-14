Овеянный легендами

812
Любовь ДОБРОТА, Туркестан
В Туркестан съехались ученые из разных стран. Доклады звучали на русском, казахском и английском языках. Организовал научный форум Государственный историко-культурный музей-заповедник «Азрет Султан», сотрудники которого убеждены, что изучение периода становления Казахского ханства играет большую роль в воспитании подрастающего поколения в духе казахстанского патриотизма. Историкам, филологам, востоковедам, правоведам, этно­графам, сотрудникам научно-исследовательских институтов есть что сказать по этой весьма обширной теме, изучение которой только набирает обороты.
У международной научно-практической конференции несколько целей. Доклады и выступления исследователей позволяют открыть новые страницы истории древнего города, обобщить собранный материал, популяризировать богатую историю Туркестана и наследие Ходжи Ахмеда Ясави. Ученые из разных стран отмечали огромную роль города в становлении казахской государственности. Было представлено более 50 научных статей, имеющих самую разнообразную тематику. К примеру, проливающие свет на жизнь древних и средневековых государств на территории Казахстана, знакомящие с национальными пантеонами в казахских степях. Все материалы конференции будут опубликованы в сборнике.

Популярное

Все
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Ближе к зрителю
В СКО готовятся к паводку
«Как много девушек хороших...»
За любовь!
Ни одного правонарушения за год
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
«Мама, я тебя люблю!»
Признание научных достижений
От теплицы до букета
У побед – женское лицо
Учит справляться со стрессом
Железная воля и мечты о подиуме
Цифровое пространство станет безопаснее
Прививать любовь к слову
Лучшее начинается с первого шага к нему
Маршрут без стереотипов
Музыка новой волны
Работа руками – польза для ума
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Без наценок и посредников
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Игры «Жулдызай» объединяют
Дроны выявляют нарушителей
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Проектируя будущее: стратегия длинного горизонта Президента Токаева
Продукция с всегда высоким спросом
Построят 42 водоема
Политические партии страны поддерживают проект новой Конституции
Первая стая розовых фламинго прилетела в Мангистау
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]