Овеянный легендами 812 Любовь ДОБРОТА, Туркестан

В Туркестан съехались ученые из разных стран. Доклады звучали на русском, казахском и английском языках. Организовал научный форум Государственный историко-культурный музей-заповедник «Азрет Султан», сотрудники которого убеждены, что изучение периода становления Казахского ханства играет большую роль в воспитании подрастающего поколения в духе казахстанского патриотизма. Историкам, филологам, востоковедам, правоведам, этно­графам, сотрудникам научно-исследовательских институтов есть что сказать по этой весьма обширной теме, изучение которой только набирает обороты.

У международной научно-практической конференции несколько целей. Доклады и выступления исследователей позволяют открыть новые страницы истории древнего города, обобщить собранный материал, популяризировать богатую историю Туркестана и наследие Ходжи Ахмеда Ясави. Ученые из разных стран отмечали огромную роль города в становлении казахской государственности. Было представлено более 50 научных статей, имеющих самую разнообразную тематику. К примеру, проливающие свет на жизнь древних и средневековых государств на территории Казахстана, знакомящие с национальными пантеонами в казахских степях. Все материалы конференции будут опубликованы в сборнике.