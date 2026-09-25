Овощи и фрукты снова подешевели в Казахстане

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Как уточняется, по состоянию на 23 сентября, за отчетную неделю в Казахстане отмечено снижение цен на ряд социально значимых продовольственных товаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

В течение недели снижение цен зафиксировано на лук (4,3%), морковь (2,8%), яблоки (2,5%), огурцы (1,3%), картофель (0,9%), сахар, мясо кур (по 0,5%), говядину с костями (0,4%).

Цены на баранину, кур, творог и на капусту за отчетную неделю остались без изменений.

В региональном разрезе дефляционная динамика отмечена в ряде городов страны. Общий уровень цен на социально значимые продовольственные товары за неделю снизился в Караганде на 0,4%, в Актобе и Жезказгане – на 0,2%, Туркестане – на 0,1%.

В Астане, Алмате, Кокшетау, Шымкенте, Конаеве, Павлодаре, Семее цены сохранились на уровне предыдущей недели.

Средняя цена на лук по республике составила 142 теңге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зафиксирована в Талдыкоргане – 107 теңге за килограмм.

Средняя цена на морковь по стране составила 215 теңге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зарегистрирована в Павлодаре – 140 теңге за килограмм.

Средняя стоимость на яблоки по республике составила 727 теңге за килограмм. Наиболее доступные цены отмечены в Шымкенте – 554 теңге за килограмм.

Среднереспубликанская цена на помидоры сложилась на уровне 668 теңге за килограмм. Самые доступные цены отмечены в Таразе – 412 теңге за килограмм и в Туркестане – 416 теңге за килограмм.