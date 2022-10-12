Свежий выпуск
Овощи круглый год
Екатерина Бескорсая, Павлодарская область

Меморандум об обеспечении картофелем и морковью местного рынка в межсезонье подписали аграрии и власти региона.

Договорились о том, что 36 сельхозтоваропроизводителей заложат 20 тыс. тонн картофеля и 5 тыс. тонн моркови для будущих прямых поставок со своих овощехранилищ. К слову, многие аграрии являются получателями господдержки: с 2010 по 2022 год в регионе на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры на орошаемых участках из бюджета было направлено 20 млрд тенге. В этом году просубсидировано приобретение около 5 тыс. тонн семян картофеля на сумму 360 млн тенге.

За сезон павлодарские фермеры собрали свыше 700 тыс. тонн картофеля, что на 20% выше показателя прошлого года. Потребность региона – в 6-7 раз меньше. Но, как и прежде, главный вопрос – сохранность овощей и приоритет для внутренней продажи.

По данным пресс-службы акимата Павлодарской области, отпускная цена на картофель и овощи должна быть в пределах 100 тенге за килограмм. Акимам городов и районов совместно с управлением сельского хозяйства поручено обеспечить социальные магазины, ярмарки и фермерский рынок, который откроют в Павлодаре в ближайшее время, необходимыми запасами картофеля и моркови.

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