Овощи, выращенные в закрытом грунте земледельцами Южного Казахстана, оказались неконкурентоспособными перед аналогичной продукцией своих зарубежных соседей

Себестоимость местных огурцов и томатов оказалась существенно выше импортных, даже с учетом транспортных расходов и таможенных сборов.

В итоге коммерсанты-перекупщики, которые раньше выстраи­вались в очередь за урожаем, скупая его оптом на корню, теперь отказываются брать даже небольшие партии, предпочитая закупать овощную продукцию, поставляемую узбекскими и туркменскими огородниками.

Бизнес, который всегда приносил южноказахстанским аграриям хороший доход, сегодня с трудом позволяет сводить концы с концами. Владельцы теплиц Туркестанской области утверждают, что находятся на грани разорения. Есть среди них и те, кто уже даже законсервировал на время свое тепличное хозяйство, есть и такие, кто решил вместо двух урожаев в год ограничиться одним, чтобы сэкономить. А кое-кто задумался о полной смене профиля работы.

От решительного шага их удерживает разве что тот факт, что в строительство теплиц вложены огромные деньги, обучены специалисты, создана необходимая инфраструктура. Стоит проехать по территории Сарыагашского района, чтобы убедиться, насколько в последние годы здесь стала развитой инфраструктура возделывания овощей в закрытом грунте. Людям элементарно жалко бросать налаженное дело, в котором они поднаторели сами и обучили местных работников.

Председатель Ассоциации теп­личников и садоводов Южного Казахстана Мырзахмет Снабаев утверждает, что причина тяжелого положения отрасли кроется в высоких ценах на энергоносители. И для сравнения приводит тарифы на природный газ. Так, одна тысяча кубометров газа в Туркменистане стоит 2 487 тенге, в Узбекистане – 11 000 тенге, в Шымкенте – 31 720, а в Туркестанской области – 35 788 тенге. Разница колоссальная!

Существенно отличается и стои­мость электроэнергии. Тариф на электроэнергию в Туркменистане – 7,8 тенге за киловатт, в Узбекистане – 18 тенге. Для сравнения: в Шымкенте и Туркестанской области тепличные хозяйства платят по 33,17 тенге за киловатт. Без энергоносителей выращивать овощи в межсезонье в закрытом грунте невозможно, а они-то как раз и составляют львиную долю (до 45%) затрат в себестоимости продукции.

Владелец теплицы Нурберген Койлыбаев подсчитал, что только на оплату электроэнергии ему необходимо 2 млн тенге. А еще надо оплатить уголь, который за одну зиму успел подорожать чуть ли не вдвое. С осени его закупали по 14 тыс. тенге за тонну, а как только морозы усилились, поставщики топлива запросили уже от 20 до 25 тыс. тенге за тонну.

Овощевод Нугман Абильдашев тоже сетует, что все его вложения вряд ли окупятся, что уж говорить о доходе, без которого нет никакого смысла работать, да и зарплату наемным работникам платить не из чего. На обогрев теплиц, занимающих 30 соток земли, у него ушло 70 тонн угля. И до конца весны понадобится еще 20–30 тонн...

Тепличники говорят, что наряду с энергоносителями больше приходится платить за удобрения, семена, которые поднялись в цене. И предупреждают, что если со стороны государства не принять срочных мер, то отрасль может оказаться загубленной. Такую позицию поддерживают в Ассоциации тепличников и садоводов Южного Казахстана. Даже письмо Президенту страны отправили, надеясь, что Глава государства вмешается в ситуацию и поможет решить проблему. Неоднократные обращения в Минсельхоз, предпринятые в прошлом году, так и не были услышаны. Свои подписи под обращением к Главе государства уже поставили свыше 1 000 работников, занятых в тепличном овощеводстве.

О проблемах, обрушившихся на отрасль, местные чиновники хорошо знают и согласны, что тариф на энергоносители в регионе действительно очень высок.

– В прошлом году мы тоже писали в Минсельхоз, предлагая принять какие-то меры по возмещению расходов на энергоносители и семена, – информирует заместитель начальника управления сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента Абунасыр Жанбатыров. – Наше предложение именно по семенам поддержал Минсельхоз, но этого недостаточно.

Независимый эксперт Кирилл Павлов считает, что наши гос­органы своевременно не про­считали вариант того, что Россия, для которой и поставлялась значительная часть ранних овощей и зелени, станет развивать собственное их производство в закрытом грунте, и рынок сбыта казахстанских овощей существенно сузится. Соседи с 2014 года вплотную занимались вопросами продовольственной безопаснос­ти, замещая отечественной продукцией казахстанские поставки.

– И речь не только о строительстве современных тепличных комплексов, – говорит Кирилл Павлов. – Там есть семеноводческие компании, они сами удоб­рения производят, гербициды, инсектициды сами выпускают. Отсюда выводы, лежащие на поверхности: нам надо хотя бы догонять страны, сравняться с ними, что уж там говорить об опережении. Для этого надо выравнивать условия по себестоимости продукции. Потому что у нас как-то получается очень странно: Правительство хочет регулировать цены на потребительском рынке, а себестоимость производимой продукции, которую покупает фермер для своего производства, регулировать не желает. То есть на входе пусть у тебя цена как угодно растет, а вот на выходе ее не поднимай, вкладывайся в заданный коридор. Конечно, при таком раскладе теплицы закроются, никто не захочет работать по такому принципу. А все, что надо, так это сесть и составить четкий план, выслушав здравые предложения владельцев теплиц по разработке стратегии развития отрасли. Ну и совершенно очевидно, что надо снижать тариф на электроэнергию, газ, цены на уголь. Только тогда наши овощи будут конкурентоспособны, иначе мы сами очень сильно начнем зависеть от овощного импорта. А это уже вопрос продовольственной безопасности страны.