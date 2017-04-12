​Овраги превращаются в оазисы

Она примечательна тем, что в ее закладке активное участие приняли депутаты областного маслихата. За субботний день общими усилиями горожан высажены деревья хвойных и лиственных пород на площади 17 га. Инициатива по обустройству парка принадлежит депутатам областного маслихата Кайрату Балабиеву, Рашкуль Оспаналиевой и Нуралы Абишеву. Каждый их них получил соответствующий сертификат, взяв на себя обязательство по уходу за зелеными насаждениями. Не остались в стороне и партийцы. К примеру, филиал партии «Нур Отан» пообещал озеленить 8 га пустующих земель.

По 10 га оврагов обещают превратить в зеленые зоны и 3 самых крупных вуза региона – Южно-Казахстанский государственный педагогический институт, Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова и Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Ясави. Общая площадь 14 парков, которые будут заложены в рамках программы «Шаткал», составит 226 га. Первый этап предполагает озеленение и установку системы капельного орошения. Следующим шагом станет благоустройство территории, предполагающее прокладку тротуаров и освещение. На третьем этапе развития новых зон отдыха планируется создание детских игровых площадок и обустройство мест отдыха.