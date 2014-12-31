Свежий выпуск Овца или Коза? Зарина НОКРАБЕКОВА

Пока астрологи спорят и делятся предсказаниями, а обыватели ждут чуда, определяясь с симпатиями к одному из парнокопытных, маленькие художники из столичной детской студии «Веселые картинки» создают волшебство своими руками.



Милая мордашка, трогательные крылышки за спиной, белоснежный наряд – овечка в образе ангелочка из полимерной глины (современного аналога пластилина) настолько симпатична, что голосуешь сразу за нее. Вздернутый хвостик, уверенный взгляд – коза в спортивном костюмчике тоже весьма интересна. К слову, столь разнообразных овечьих и козьих образов вы больше не увидите нигде. И делать выставки, посвященные символу наступающего года, стало в студии уже традицией.



Вот потрясающе реалистичный «порт­рет» овечки, выполненный простым карандашом. Его нарисовала 6-летняя Аниса Кажмуратова. Рядом веселый козлик – настоящий балагур и повеса, излучающий радость, автор рисунка – Максим Юнусов. Уютно расположившаяся на елке овечка в белой шубке, сшитая Катей Болгарской, смотрится нарядно и очень к месту. Почти по методу нелогичных ассоциаций запоминается яркая фиолетовая коза, придуманная Егором Герасько. Теплом домашнего очага, семейными посиделками «веет» от барашка, изготовленного из приятного на ощупь фетра молочного цвета Саей Анафиной.



Авторам работ от 4 до 10 лет. Однако, несмотря на юный возраст, к делу ребята подошли весьма основательно. Благодаря их фантазии овечки-козы, представленные на выставке, радуют глаз и дарят хорошее настроение.



Многие из детей занимаются в студии не первый год. Творить прекрасное, видеть красоту, заряжать пространство доброй энергией их учат талантливые педагоги Наталья Пономарева, Елена Петрова, Лариса Брызгалина, Олеся Снегуренко.