​Овцы на экспорт

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Любовь Доброта, Южно-Казахстанская область

Экспортными поставками займется специально созданная совместная казахстанско-иранская компания. Предприниматели двух стран объединились, чтобы сообща наладить отправку продукции животноводства за рубеж. Включиться в этот процесс могут все животноводы региона. Они смогут сдавать свою продукцию и тут же, в течение считанных минут, получать расчет наличными деньгами. Один из акционеров совместного предприятия Давид Варягян уверен, что такие условия работы привлекательны для сельчан и будут служить хорошим стимулом для увеличения поголовья скота на частных подворьях.

Забой скота будет производиться на базе современного мясокомбината, построенного в Сайрамском районе. Сельский предприниматель Сырым Махамбетулы начинал несколько лет назад работу со своими партнерами с организации забойного цеха, постепенно расширяя бизнес. Теперь у него современный мясокомбинат, производительность которого позволяет перерабатывать в сутки 3 тыс. голов овец и 300 голов КРС. Изначально ставку делали на экспорт. Крупный контракт с иранскими предпринимателями позволит осуществлять поставку из Южного Казахстана до 5 000 овец в день. Уже и с ценой определились, она варьи­руется от 1 100–1 200 тенге за килограмм.

Начать экспорт планируется сразу же после завершения формальностей, связанных с оформлением СП. Ну и, конечно же, после получения всех разрешительных документов, а это самый хлопотный процесс. На встрече с делегацией иранских предпринимателей, прибывшей в Южный Казахстан во главе с советником министра сельского хозяйства Ирана Мирлоги Сейедалиакбар Агарезом, аким области Жансеит Туймебаев пообещал всяческое содействие в ускорении процесса налаживания сотрудничества.

Иранские покупатели заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с животноводами ЮКО. Их привлекает как сравнительно невысокая цена на продукцию, так и то, что она экологически чистая. Нет особых проблем и с транспортировкой. Учредители СП уже определились с маршрутом: он пролегает из Шымкента в Актау и далее до Тегерана. При этом стоимость доставки составит примерно 163 доллара за тонну груза.

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