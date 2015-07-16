Озарено духом предков

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Меруерт НУРГАЗИНОВА
Об этом сообщил генеральный директор ТОО «Казахский научно-исследовательский институт культуры» Андрей Хазбулатов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.
Фильм рассказывает о древнейших памятниках кипчакской письменности. Как сообщил А. Хазбулатов, первая часть фильма посвящена истории тесных взаимоотношений кипчаков и армян, оставивших после себя около 30 тыс. страниц бесценных письменных памятников кипчако-кумано-половецкого бытового и особенно литературного языка, бурно развивавшегося в Европе.
Вторая серия фильма посвящена уникальной книге Codex Cumanicus, которая была подарена выдающимся поэтом эпохи Возрождения Франческо Петраркой венецианской библио­теке в 1362 году и хранится в библио­теке Марчиана в Венеции. «Кодекс Куманикус» (с лат. «Словарь кипчакского языка») – известный письменный источник куманского (старокипчакского) языка начала XIV века. Содержит богатейший материал не только для филологов, но и для историков. О судьбе этой книги рассказывает известный исследователь кипчакской письменности Александр Гаркавец.
– В этой удивительной книге сохранились ноты гимна со словами на кипчакском языке. В финале фильма звучит гимн в исполнении хора, возвращая нас в средневековье, которое озарено духом наших предков – кипчаков, – сказал режиссер проекта и автор сценария Бахыт Каирбеков.
Напомним, фильм «Дешт-и-Кипчак. Тайные знаки» приурочен к 550-летию Казахского ханства и снят по заказу Министерства культуры и спорта на студии «Казахфильм» им. Шакена Айманова.

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