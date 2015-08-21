Оздоравливающий эффект Динара СИХИМБАЕВА, руководитель отдела маркетинговых исследований и формирования бизнес-коммуникаций НИИ Новой экономики и системного анализа, профессор, д. э. н., Караганда

Это назрело давно и было связано со снижением мировых цен на нефть и другие сырьевые продукты. Экономика любой страны во многом зависит от глобальных процессов. А Казахстан – член Евразийского экономического союза и в нынешнем году вступает в состав ВТО. Отечественное же производство в связи со сдерживанием курса тенге находилось в неравных экономических условиях с торговыми партнерами Казахстана. Одной из причин происходящего снижения конкурентоспособности и значительного сокращения производства и рабочих мест, сокращения доходной части государственного бюджета страны являлось понижение курса национальной валюты при происходящем снижении курсов национальных валют других стран.

Как известно, с 2014 года доллар укрепился по отношению ко всем мировым валютам. В связи с тем, что все торговые партнеры Казахстана, в первую очередь Россия и Китай, провели обесценивание национальных валют, Казахстан для поддержки своей экономики, отечественного производства, малого и среднего бизнеса должен был тоже произвести коррекцию курса национальной валюты.

Правительство Казахстана пришло к этой необходимой мере для того, чтобы поставить наше производство в равные экономические условия со всеми торговыми парт­нерами. Стабилизация обменного курса тенге на основе рыночного спроса и предложений создаст предпосылки для восстановления экономического роста в стране, повышения кредитной и инвестиционной активности, создания новых рабочих мест и снижения инфляции.

Эта мера будет иметь оздоровляющий эффект для экономики страны, даст возможность повышения конкурентоспособности реального сектора экономики и отечественного бизнеса, увеличения экспорта и внутреннего потребления отечественного продукта.