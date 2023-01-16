Озеро Иссык-Куль замерзло – СМИ
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Озеро Иссык-Куль на севере Кыргызстана замерзло из-за аномальных холодов. Температура здесь опустилась до минус 30 градусов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал «Хабар 24».
Местные жители обеспокоены таким явлением, поскольку обычно Иссык-Куль льдом не покрывается – неслучайно название водоема переводится как «горячее озеро». Это связано с накопленными запасами тепла от впадающих в него рек.
Отметим, Иссык-Куль занимает седьмое место в списке самых глубоких озер планеты.