Ожесточенная драка молодых парней попала на видео в Жезказгане

Молодые парни устроили массовую драку в Жезказгане, инцидент запечатлели на видео очевидцы, сообщает Kazpravda.kz.

Видео происшествия появилось в одном из местных инстаграм-пабликов. Как позднее сообщила пресс-служба ДП Карагандинской области, драка поизошла 25 марта.

"В ходе мониторинга социальных сетей было выявлено видео драки. Полицейские установили, что данный конфликт произошел в Жезказгане. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УП г. Жезказган задержали подозреваемых – четырех молодых людей в возрасте 17-18 лет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК. Обстоятельства устанавливаются.