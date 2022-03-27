Происшествия
Ожесточенная драка молодых парней попала на видео в Жезказгане
Молодые парни устроили массовую драку в Жезказгане, инцидент запечатлели на видео очевидцы, сообщает Kazpravda.kz.
Видео происшествия появилось в одном из местных инстаграм-пабликов. Как позднее сообщила пресс-служба ДП Карагандинской области, драка поизошла 25 марта.
"В ходе мониторинга социальных сетей было выявлено видео драки. Полицейские установили, что данный конфликт произошел в Жезказгане. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УП г. Жезказган задержали подозреваемых – четырех молодых людей в возрасте 17-18 лет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК. Обстоятельства устанавливаются.