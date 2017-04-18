Свежий выпуск
​Ожидаемая вода
Евгения Ермакова

В Карасуском районе подтопило два населенных пунк­та. В селе Зеленовка вода пришла в 10 дворов и 5 домов. Эвакуированы 53 человека, 10 из них размещены у родственников в селе Ленина, остальные – там же в школе. В поселке Карамырза подтоплено 7 дворов и 7 домов. Эвакуи­рованы и размещены у родст­венников и знакомых 10 человек. Возле поселка прорыты три отводных канала общей протяженностью 45 метров. Организовано дежурство силами акимата.

Вода пришла и в поселок Коктал Аулиекольского райо­на: из-за резкого таяния снега и повышения уровня талых вод подтоплено 15 домов и 15 дворовых территорий. Эвакуированы и расселены по родственникам 42 человека.

В ДЧС Костанайской облас­ти отмечают, что ситуация под контролем и все места подтопления спрогнозированы. Заблаговременно проведены оповещение и эвакуа­ция населения, попавшего в зону подтопления, проведен отгон скота в безопасные мес­та. Ведется круглосуточное дежурство.

Популярное

Все
В Алматы и Алматинской области установился самый высокий уровень пожарной опасности
Его пламенная страсть
Крупный проект по усилению школьного образования в селах Казахстана стартует этой осенью
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
Не пора ли создавать международное "информационное МАГАТЭ"?
Суицид стал уже чем-то большим, чем личное решение человека
Небо по-прежнему остается главной достопримечательностью столицы Великой степи
Мы просто работаем
Массовый возврат государству неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения продолжается в Казахстане
Возможность изучать казахский язык на основе национальных эпосов дает новая книга
В Казахстане отмечается оживление как внутреннего, так и въездного туризма
Успешный год
Дюжина уроков
#Реалити⁄⁄трансформация_VS_юзеряне
«Поплавок» субсидий: с ориентиром на базовую ставку
Каждая семья на счету
Фокус на качество и доступность
Ехали медведи на велосипеде…
Главное – безопасность
Надеемся на повышение в классе
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Полицейский лишился должности после видео с "разборками" в Караганде
Как будет развиваться концепция "слышащего государства" в Казахстане – интервью
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Гульсара Арыстанкулова назначена послом Казахстана во Франции
Эксперимент с телефонным отслеживанием правонарушителей в Актобе дает первые плоды
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июля
Токаев и Зеленский поговорили по телефону
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Катавшихся голыми на самокатах парня и девушку арестовали на 10 суток в Алматы
Какие вакцины против коронавируса доступны в Казахстане
Медицина постковидного периода
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Свежий выпуск
Блэкаут на НПЗ
Свежий выпуск
Сохранить и преобразить
Свежий выпуск
Каждая семья на счету
Свежий выпуск
Активизировать сотрудничество

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]