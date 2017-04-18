​Ожидаемая вода

В Карасуском районе подтопило два населенных пунк­та. В селе Зеленовка вода пришла в 10 дворов и 5 домов. Эвакуированы 53 человека, 10 из них размещены у родственников в селе Ленина, остальные – там же в школе. В поселке Карамырза подтоплено 7 дворов и 7 домов. Эвакуи­рованы и размещены у родст­венников и знакомых 10 человек. Возле поселка прорыты три отводных канала общей протяженностью 45 метров. Организовано дежурство силами акимата.

Вода пришла и в поселок Коктал Аулиекольского райо­на: из-за резкого таяния снега и повышения уровня талых вод подтоплено 15 домов и 15 дворовых территорий. Эвакуированы и расселены по родственникам 42 человека.

В ДЧС Костанайской облас­ти отмечают, что ситуация под контролем и все места подтопления спрогнозированы. Заблаговременно проведены оповещение и эвакуа­ция населения, попавшего в зону подтопления, проведен отгон скота в безопасные мес­та. Ведется круглосуточное дежурство.