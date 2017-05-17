​Ожидания оправдываются

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал генеральный директор Ассоциации KAZENERGY Болат Акчулаков. По его словам, данные мероприятия, которые пройдут в рамках ЭКСПО-2017 под эгидой пяти региональных комиссий ООН (ЕЭК, ЭСКАТО, ЭСКЗА, ЭКА, ЭКЛАК), станут ключевыми в энергетичес­ком секторе.

Свое участие уже подтвердили около 20 министров и вице-министров энергетики и многие руководители крупнейших международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ.

– Ожидается, что основным итогом мероприятия станет принятие Министерского заявления, содержащего ряд конкретных мер по обеспечению достижения целей новой Глобальной повестки дня на период до 2030 года. Заявление войдет в основу Манифеста ценностей ЭКСПО – основного итогового документа выставки, – сообщил Болат Акчулаков.

Аккредитацию на официальном сайте мероприятия www.energyministerial.kz уже прошли журналисты ОАЭ, Ирана, Малайзии, Канады, России и других стран.

Как считает директор департамента по возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики РК Айнур Соспанова, ожидания от ЭКСПО оправдываются уже сегодня.

– Создаются рабочие места, появляются новые секторы экономики, в среднесрочной и долгосрочной перспективе этот вклад будет еще более ощутим. Заработают новые предприятия, которые тематически перекликаются с направлениями ­ЭКСПО. На текущий момент уже действуют 50 проектов по возобновляемым источникам энергии.

Также, по ее словам, заработает Центр «зеленых» технологий, размещенный в зоне лучших практик на территории выставки. В его работе активное участие примет и Международный финансовый центр «Астана».

В целом выставка обещает быть яркой, масштабной и запоминающейся, считает заместитель директора департамента контента и организации мероприятий АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Алия Сапарова. По ее словам, за 50 дней до начала продан миллион билетов, и с каждым днем это число растет.