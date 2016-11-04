​Ожили духи и легенды

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Валентина ФИРОНОВА
фото Игоря БУРГАНДИНОВА

И в первую очередь за легендарный спектакль «Сон шамана» по поэме классика якутской литературы Алексея Кулаковского, который астанинцы увидели на сцене молодежного театра «Жас­тар». Что касается «Золотой маски», то нельзя не упомянуть в связи с ней и показанный в Астане гостями из Якутии еще один спектакль – «Дом Бернарды Альба» по Гарсиа Лорке, который был номинирован на эту престижную премию.

Как рассказал перед началом первого представления худо­жественный руководитель Саха театра, основатель якутской режиссерской школы, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РФ, народный артист России Анд­рей Борисов, идея поставить «Сон шамана» в стиле перфоманс у режиссера Руслана Тараховского зрела давно, и ему удалось достичь синтеза философского текста, духовной музыки и пластики. «Главная тема спектакля, – отметил А. Борисов, – возвращение молодого человека к первоистокам, а сверхзадача – попытка помочь новому, виртуализованному поколению связать себя с эгрегором народа».

Зрителей с первых минут захватывает мистическая ирреальность, преодолевая которую герой театрального повествования – рок-музыкант Ньюргун, имеющий весьма поверхностное представление о культурных ценностях своих предков, переживает личную трагедию и, духовно прозрев, становится шаманом новой эпохи.

Старик, мужчина и юноша. Они появлялись на сцене то вмес­те, то попеременно, являясь носителями знания, которое доступно только избранным. И это избранничество выворачивает душу, заставляя искать свой духовный путь и выход из «нижнего» мира в «верхний». У каждого героя на сцене свой крест и свое предназначение. И тем оно тяжелее, чем больше непонимания сути происходящего они встречают со стороны тех, кто их окружает.

Потрясает и сценография. У края сцены горит комелек, а в центре – дверь в зеркальное пространство иных миров и сновидений, оживляющее кад­ры жесточайших потрясений века минувшего и нынешнего. И в этом духовном концентрате смыслов, кажется, исходит болью не бубен шамана, а людские сердца, брошенные в горнило испытаний.

Игра с духами опасна, но и отрезвляюща. И тут нельзя не сказать еще об одном коллективном «актере» – культовой рок-группе «Чолбон» под руководством Александра Ильина. Ее психоделическая музыка дополнила спектакль новыми красками и ощущениями, зарядив смысловой посыл еще более мощной энергетикой.

«Сон шамана» – действо многослойное, синтетическое, поданное зрителю в авангардном стиле. Тойуки, игра на кырыымпе и хомусе, шаманские обряды и ритуалы, насыщенная современными техническими эффектами сценография. Одним из главных атрибутов происходящего стал ноутбук – некий временной портал, откуда прое­цировались на сцену главные исторические события-символы. Причем разворачивающаяся здесь и сейчас мистерия стирала временные горизонты и параметры.

Своеобразный штрих спек­такля – умение актеров говорить сразу на трех языках – якутском, русском и английском. Особенно в этом преуспел Александр Борисов – главный герой. Темпераментный и экспрессивный, он мог во весь голос затянуть тойук, заговорить на английском, запеть на русском… Для зрителей это был полный «улет»!

К середине действа казалось, что огромный зеркальный монитор, уводящий в иное измерение, раскалился до предела. Философские строки Кулаковского, звучащие из уст Герасима Васильева (Айыы Намысын ойунуу), Дмитрия Татаринова (Ойууну), Александра Борисова (Ньургуну), Руслана Тараховского (Орулуос Дохсун), обжигали своей беспощадной правдой. События свивались в таинственный клубок, а герои исчезали и появлялись неожиданно. Будто из сна. Затем снова возвращались в только им ведомую реальность, увлекая за собой других. Туда, где царят ожившее прошлое и исчезающее настоящее. Холодела кровь, когда шамана «рвали» на части демоны, а с монитора взирали на него люди-тени и тотемные орлы. Запоминающимися в спектакле получились и женские роли Айыыны в исполнении Ирины Михайловой и Кутурбан Куо, сыгранной Степанидой Борисовой.

Сновидение в конце концов растворилось как дым, а «путешественники» в иные миры вернулись в настоящее. Им хотелось петь, улыбаться и любить. А главное – всеми силами противостоять злу.

«Спектакль мне понравился, – сказала, покидая театр, одна из зрительниц, – только текст очень сложный! Посмот­реть бы еще!»

Посмотреть еще хотели бы многие…

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