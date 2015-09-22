Ожирение – не приговор

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Инеш БЕРЖАНОВА, Астана
О проведении в Национальном научном центре онкологии и трансплантологии операций по снижению веса на площадке Службы цент­ральных коммуникаций при Президенте РК рассказали участники международного мастер-класса – ведущие бариатрические и метаболические хирурги из Казахстана, Австрии и Литвы.
Согласно статистике, 24,4% казахстанцев страдают от ожирения. И большая часть из них нуждается в хирургическом вмешательстве. С января нынешнего года проведение подобных операций у нас успешно осуществляет Казахстанское общество бариатрических и метаболических хирургов. Но хирургическое лечение пациентов с опасным для здоровья ожирением по-прежнему остается неразвитым направлением. Потому в Казахстан пригласили иностранных специалис­тов для проведения мастер-класса хирургам столицы.
– Лишний вес приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, сахарному диабету, почечной недостаточности, гангрене ног, слепоте, – говорит доктор медицинских наук, профессор, президент Казахстанского общества бариатрических и метаболических хирургов Орал Оспанов. – При этом популяризация здорового образа жизни в большинстве своем неэффективна. Начинать надо с молодого возраста, а тем, кто уже перешагнул черту и имеет заболевания – последствия от ожирения, чаще всего необходимо именно хирургическое вмешательство. В Казахстане наиболее популярным, эффективным и безопасным принято считать лапароскопическое мини-гастрошунтирование.
О. Оспанов также отметил, что до последнего времени для проведения бариатрических операций приходилось ехать в Европу. Сейчас казахстанцы могут получить аналогичную помощь и у себя на родине. Казахстанское общество бариатрических и метаболических хирургов вступило во Всемирную федерацию хирургии ожирения и метаболических нарушений и придерживается всех международных стандартов диагностики и лечения патологического ожирения. По мнению инициаторов, это большой шаг для казахстанской хирургии, который даст толчок к профессиональному росту и позволит освоить новые образовательные гранты для наших врачей.
На счету приехавших специалистов тысячи подобных операций. При этом их позиция в отношении людей с лишним весом сводится к тому, что существует так называемая склонность к полноте, генетическая предрасположенность.
– В современных условиях доступности, разнообразия пищевых продуктов сопротивляться генам очень сложно, – подчеркивает профессор Литовского университета медицинских дисциплин, президент Литовского общества бариатрических хирургов Алмантас Маляцкас. – И таким пациентам лучше прибегнуть к операциям по уменьшению желудка.
Литовский хирург уверен, что в борьбе с проблемой ожирения должно быть заинтересовано и государство. Ведь если человек избавится от лишнего веса, он снова станет более работоспособным, что принесет экономическую пользу стране. Не случайно в отдельных странах подобного рода вмешательства проводятся за счет государства. У нас же пока квота распространяется только на те операции, которые не требуют одноразовых инструментов.

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