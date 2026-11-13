Ожившая на экране классика

Кино
Галия Шимырбаева
старший корреспондент отдела культуры

Вышла в прокат историческая драма «Күлпәш» Акана Сатаева, снятая по мотивам одного из самых известных рассказов классика казахской литературы Беимбета Майлина.

фото предоставлено съемочной группой фильма "№37", фото предоставлено съемочной группой фильма

Глубокая, эмоционально тяжелая история наглядно напоминает о тех страшных испытаниях, через которые пришлось пройти нашему народу в первой половине ХХ века.

Действие картины разворачивается в казахской степи в трагические годы массового голода (ашаршылық). Молодая женщина Күлпәш (Гульмира Хасенова) решается на отчаянный и жертвенный шаг – уходит к богатому старику, чтобы спасти от голодной смерти мужа Мыктыма (Еркебулан Дайыров) и маленького сына Калижана (Бекболат Макашев). Увы! Вернувшись домой с едой, добытой ценой позора, она находит холодные тела тех, кого любит больше жизни.

Исполнительнице главной роли, как считают первые зрители, удалось передать всю боль и внутреннюю силу оказавшейся в трагической ситуации женщины. «Пронзительный и мучительный акт любви», – сказала о ее работе в этой картине одна из зрительниц после премьеры.

По словам Гульмиры Хасеновой, одноименный рассказ Бейм­бета Майлина она прочитала еще в детстве.

– Картины, которые представали перед глазами, удивительным образом совпали с тем, что в итоге создал Акан Сатаев, – сказала актриса.

Что примечательно, фильм снят без использования компьютерной графики и искусственных эффектов. Сцены снов Күлпәш и исторический антураж созданы вручную, что добавило картине аутентичности и, как говорят киноведы, «живой» кинематографической атмосферы. Они подчеркивают важность экранизации именно этого произведения Беймбета Майлина, отметив, что такое кино необходимо для понимания национальной идентичности и сохранения исторической памяти.

#кино #классика #премьера #«Күлпәш»

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