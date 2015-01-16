Свежий выпуск
Ожившая старинная гравюра
Елена БРУСИЛОВСКАЯ
«Артист ежедневно держит экзамен на талант», – любит повторять Булат Газизович. Сам он этот экзамен выдержал с честью, осуществив более 150 постановок, и каждая из них – яркое событие в мире отечественного балета.
Вот и на этот раз народный артист РК, лауреат Государственной премии РК и Международной Сократовской премии в области культуры и искусства, доктор искусствоведения, профессор Академии искусств им. Т. Жургенова Булат Аюханов продемонстрировал «классический балет на пальцах, который приподнимает нас над жизнью».
Ведь «Жизель», окутанная ореолом любви и романтики, языком танца рассказывает о вечных спутниках человека – верности и обмане, добре и зле… Трогательная, пронзительная по глубине музыка одного из самых знаменитых композиторов XIX века француза Адольфа Адана, автора 46 опер и 18 балетов, волнует душу. Не случайно этот балет с триумфом прошел по лучшим сценам мира.
Этот балет, по мнению специалистов, внес романтическое направление во французское балетное искусство. В России «Жизель» впервые была поставлена в Петербурге в 1842 году, через год после парижской премьеры. Позже, в 1884 году, появилась новая постановка в хореографии знаменитого Мариуса Петипа.
Булат Аюханов со свойственной ему оригинальностью представил свое видение великого балета, создав собственную сценарную редакцию. Его работу, как всегда, отличает особое изящество. Этот почерк Мастера, уже ставший привычным для всех почитателей его творчества, – своего рода знак качества, который заставляет вспомнить и еще одно выражение Аюханова: «Когда полыхает сердце – руки говорят». И это «горение сердец» явственно передавалось со сцены в зрительный зал.
Кстати, знаменитый французский композитор Камиль Сен-Санс называл «Жизель» Адана образцовым балетом. Вероятно, поэтому Булат Аюханов на своем вечере соединил эти два имени, открыв представление композицией «Художник и лебедь» на музыку Сен-Санса. Как пояснил сам Булат Газизович, этот номер был навеян словами японского художника Хокусая, который сказал: «Если ты хочешь нарисовать птицу, стань ею сам».
И эта птица ожила на сцене стараниями ведущих артистов театра – лауреата международных конкурсов Дияра Акенева (Художник) и примы-балерины Жанар Кушербаевой (Лебедь).
Партию Жизель исполнила солистка балета Гульнар Камалова, графа Альбера – солист театра Ильзат Аухадиев, Иллариона, лесничего, – Мади Касымов, Мирты, повелительницы виллис, – солистка Анна Бурлова, виллисы – лауреат молодежной премии «Серпер», кавалер ордена «Құрмет» Айтолкын Тургинбаева и лауреат международных конкурсов молодых исполнителей Юлия Моисеева.
В их исполнении танец получил особую поэтическую одухотворенность. В сольные «фантастические» партии вошли разнообразные полеты, создающие впечатление воздушности персонажей. В едином ключе с ними были решены и танцы кордебалета. Не случайно считается, что именно в «Жизели» окончательно утвердился балетный романтизм и «началась симфонизация музыки и балета».
Это тот случай, когда на сцене главенствуют чувства, которые, по словам Аюханова, «нельзя репетировать». Они либо есть, либо их нет. Именно они, эти чувства, создают настроение, рождают образы, сплетающиеся в единое музыкальное действо. В результате и возникает неповторимая «магия аюхановских балетов».
Булат Газизович полон творческих замыслов. Он мечтает воссоздать любимый им балет «Гамлет» на музыку Аиды Исаковой, где когда-то блистал в заглавной партии. Он любит повторять: «Ненавижу, когда искусству служат. Искусством надо жить». Кто знает, может, в этих его словах и заключена тайна творческой молодости.

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