Ожившие полотна

Ольга МАЛАХОВА
Это больше, чем традиционная художественная выставка в обычном нашем представлении. Ее создатели очень гармонично соединили искусство живописи и высокие технологии. Картины известных мастеров с помощью десятков проекторов транслируются на огромные экраны, показывая детали, необычные краски и уникальные мазки. Здесь, прямо на глазах у зрителя, наливаются спелостью и цветом фрукты, ветер колышет траву и кусты, легкие лодочки с алыми парусами скользят по морской ряби, кружатся в танце балерины. Полотна Моне, Ренуара, Дега, Писсарро, Сезанна предстают в динамике, а смена сюжетов и изображений сопровождается гениальной музыкой Дебюсси, Чайковского, Равеля.
Многие алматинцы заинтересовались смешением живописи и хайтека. Посетители могут находиться здесь часами и, сидя на скамьях, лицезреть постоянно сменяющие друг друга полотна. Некоторые из них сначала появляются в черно-белом цвете и затем постепенно заполняются нежными удивительными красками, которыми отличается творчество импрессионистов. Интересно и то, что каждый может быть не только зрителем, но и стать частью картины, встав на сооруженный в зале «мостик Моне». Образовалась даже очередь желающих сфото­графироваться на нем и на мгновение превратиться в персонаж полотна.
Необычная экспозиция особенно нравится юным посетителям, дети и молодые люди с большим интересом и эмоциями вглядываются в произведения искусства, написанные два века назад и представленные через технологии XXI века.
– Я увлекаюсь рисованием, и мне особенно понравилось ощущение, что ты видишь сам процесс творчества, создания пейзажей и портретов, – призналась девятиклассница школы № 17 Оля Тетенькина. – Мультисенсорная выставка оживила картины, и захотелось еще ближе ознакомиться с творчеством художников и композиторов, чья музыка так подходит к этой атмосфере.
Ее младшая сестра, Люба, танцует рядом под «Вальс цветов», как бы копируя движения балерин с картин Дега. Кстати, особенность выставки в том, что здесь можно вести себя более непринужденно, чем в строгих залах музеев. Технология Sensory4, которую применяет компания GrandeExhibitions (Австралия), объединяет проекторы высокого разрешения и многоканальную анимированную графику, что и создает удивительное многоэкранное пространство, наполненное жизнью. Ее филиалы и музеи работают в Лондоне, Риме, Венеции. А алматинцы смогут увидеть Париж ХIХ века глазами художников тех лет еще в течение более чем двух месяцев – выставка продлится до 8 июня.

