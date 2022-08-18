Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Ожог в реанимации получил 20-летний житель Алматинской области

Ожог третьей степени прямо в реанимации получил 20-летний житель села Абай в Алматинской области. Султан Оршабеков утверждает, что во время эпилептического припадка его госпитализировали в межрайонную больницу, где он и получил травму. После случившегося в медучреждении начали служебную проверку, а родные пострадавшего написали заявление в полицию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty.tv.

20-летний парень попал в лечебницу после серии эпилептических припадков. По его словам, приехавшая карета скорой госпитализировала его в больницу, заверив, что после приема лекарств ему полегчает. Но стало только хуже – спустя время молодого человека забрали в реанимацию.

«В реанимации я проснулся от боли. Смотрю, а у меня на правом боку ожог большой. Я стал просить врачей, чтобы они помазали мне чем-нибудь рану. Пока я не начал за ними бегать, они сами не обрабатывали мой ожог, даже не забинтовали», – утверждает житель села Абай Султан Оршабеков.

Султану объяснили, что он якобы ошпарился кипятком. Но парень в эту версию верит с трудом.

«Объяснили, что я в реанимации попросил у них горячий чай. Сознание мутное, как я могу попросить кипяток у них?!» – удивляется Султан Оршабеков.

В администрации признали, что пациент был травмирован в стенах медучреждения. Сейчас в отношении медработников, допустивших халатность, проводится служебная проверка.

«Ожог II-Б III-А степени. Проводится предварительное расследование. Завтра мы ожидаем комиссию из Комитета контроля качества медицинских услуг и фармации, которые приедут и будут уже выяснять степень вины либо невиновности наших сотрудников. На данный момент предварительное расследование ведется», – сообщил заместитель директора Карасайской многопрофильной межрайонной больницы Максим Стадников.

Данное происшествие сейчас и на контроле полиции. После получения результатов экспертизы, дело будет занесено в единый реестр досудебных расследований.

«По данному материалу обеспечена полнота и назначена экспертиза. Материал направлен для прохождения экспертизы в фармконтроль управления здравоохранения по Алматинской области», – заявил начальник полицейской службы Карасайского района Талгат Талкамбаев.

Результаты судебно-медицинской экспертизы определят степень тяжести вреда здоровью. Виновному может грозить уголовная ответственность.

 

Популярное

Все
В Восточном Казахстане в продаже появился сахар по 539 тенге
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Ремонт республиканских трасс приостановлен в Костанайской области
В столице стартовал традиционный хоккейный турнир – Кубок Президента Республики Казахстан
Лето климатического безумия
В Восточном Казахстане при раскопках раннесакского погребения обнаружили великолепные элементы парадного конского снаряжения
На страже рубежей страны
Запрет на отстрел собак «похоронил» проект приюта в Мангистау
Счастье детей – забота осознанных родителей
Уникальные находки
Реалии демографии
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Время возвращает забытые имена
По зову сердца и души
Право на господдержку
Ценам разогнаться не дадут
Между небом и землей
Доплата за жизни?..
Спасение «утопающих»
Не дать товарам дорожать
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Минэнерго предупредило казахстанцев о вирусной рекламе в соцсетях
Химическая промышленность Казахстана: что мешает конкурентоспособности?
Слова Абая звучат на венгерском
Героев шахматной олимпиады торжественно встретили в Алматы
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Молоко из золота? А ведь летом трава бесплатная...
Чиновница в областном управлении образования потребовала прекратить ходить по кабинетам и не портить ей статистику
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 августа
Необходим фискальный контроль?
Контроль над пассажирскими и грузоперевозками усилят в Южном Казахстане
От начальников поездов "Тулпар-Тальго" требовали деньги за покровительство по службе
Жилищная реформа обнажила кучу проблем жилищного фонда Костаная. И если весной головной болью председателей ОСИ были «плачущие» дырявые крыши и сырые подвалы, то под занавес лета всплыли новые «сюрпризы»
Ахмет Байтурсынов и Михаил Бахтин: созвучие теорий двух выдающихся ученых
А снится нам… цена у дома
Дело из архива: как кызылординская конопля в Москву попадала?
5-месячного ребенка оставила ночью на скамейке мать в Актобе
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой

Читайте также

Происшествия , Видеогалерея
"Хотел познакомиться": мужчина избил незнакомую девушку в А…
Происшествия
Двойное убийство раскрыли по горячим следам в Актау
Происшествия
Задержан подозреваемый в изнасиловании девочки в Абайской о…
Происшествия
Четыре балкона сгорели в многоэтажке Караганды

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]