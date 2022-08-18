Ожог в реанимации получил 20-летний житель Алматинской области

Ожог третьей степени прямо в реанимации получил 20-летний житель села Абай в Алматинской области. Султан Оршабеков утверждает, что во время эпилептического припадка его госпитализировали в межрайонную больницу, где он и получил травму. После случившегося в медучреждении начали служебную проверку, а родные пострадавшего написали заявление в полицию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty.tv.

20-летний парень попал в лечебницу после серии эпилептических припадков. По его словам, приехавшая карета скорой госпитализировала его в больницу, заверив, что после приема лекарств ему полегчает. Но стало только хуже – спустя время молодого человека забрали в реанимацию.

«В реанимации я проснулся от боли. Смотрю, а у меня на правом боку ожог большой. Я стал просить врачей, чтобы они помазали мне чем-нибудь рану. Пока я не начал за ними бегать, они сами не обрабатывали мой ожог, даже не забинтовали», – утверждает житель села Абай Султан Оршабеков.

Султану объяснили, что он якобы ошпарился кипятком. Но парень в эту версию верит с трудом.

«Объяснили, что я в реанимации попросил у них горячий чай. Сознание мутное, как я могу попросить кипяток у них?!» – удивляется Султан Оршабеков.

В администрации признали, что пациент был травмирован в стенах медучреждения. Сейчас в отношении медработников, допустивших халатность, проводится служебная проверка.

«Ожог II-Б III-А степени. Проводится предварительное расследование. Завтра мы ожидаем комиссию из Комитета контроля качества медицинских услуг и фармации, которые приедут и будут уже выяснять степень вины либо невиновности наших сотрудников. На данный момент предварительное расследование ведется», – сообщил заместитель директора Карасайской многопрофильной межрайонной больницы Максим Стадников.

Данное происшествие сейчас и на контроле полиции. После получения результатов экспертизы, дело будет занесено в единый реестр досудебных расследований.

«По данному материалу обеспечена полнота и назначена экспертиза. Материал направлен для прохождения экспертизы в фармконтроль управления здравоохранения по Алматинской области», – заявил начальник полицейской службы Карасайского района Талгат Талкамбаев.

Результаты судебно-медицинской экспертизы определят степень тяжести вреда здоровью. Виновному может грозить уголовная ответственность.