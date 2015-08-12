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Озимые не подвели
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Вообще-то по климатическим условиям они остерегаются заниматься этой культурой, опасаясь того, что в случае малоснежной и холодной зимы все посевы вымерзнут. Но, надеясь на свое хлеборобское мастерство и учитывая то, что рожь и мука из нее в регионе пользуются у хлебопеков повышенным спросом, – расширяют посевы этой культуры.
Если в прошлом году рожь выращивали всего на 3 120 га и взяли в среднем по шесть цент­неров зерна на круг, то сегодня положение с «вкусным хлебом» кардинально иное. Во-первых, ржаной клин области прирос до 10 870 га, во-вторых, средняя урожайность ржи ныне в пределах 9,1 центнера с га. И это – не предел. В северном, Иртышском районе области, показатель урожайности озимых доходит до 15 центнеров с гектара, а на отдельных полях и более. Поэтому хлеборобы спешат убрать рожь без потерь, в сжатые сроки. На первую декаду августа было скошено озимых на свал на площади около 7 тыс. га и обмолочено более 5 тыс. га.
Рекордсменами по выращиванию ржи по праву можно назвать крестьянские хозяйства «Надежда» и «Весна» братьев Филипишиных из Актогайского района. Их посевы ржи составляют 5 234 га, то есть основную часть озимых посевов области. Больше половины этого ржаного массива уже убрано, и Филипишины просчитывают перспективу на предмет того, как целенаправленно заняться данной культурой. Учитывая хорошую закупочную цену дефицитного ржаного зерна и довольно высокие субсидии на рожь – по пять тысяч тенге за каждый гектар – выгода в любом случае реальна.
А у жителей области появилась надежда на то, что в магазинах будет полноценный, аппетитный ржаной хлеб.

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