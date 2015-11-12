​Ознакомились с германским опытом

Как сообщила пресс-служба представительства ЕС в РК, главной целью поездки стало ознакомление с германским опытом в сфере юстиции для детей, профилактики правонарушений среди этого контингента. Организаторами выступили Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане при поддержке представительства Евросоюза в РК и фонд им. Фридриха Эберта. Визит состоялся в рамках совместной программы ЕС и ЮНИСЕФ «Укрепление системы правосудия для детей и защиты их прав в Казахстане» на 2014–2017 годы.

Делегация посетила ряд госорганов и учреждений Германии, таких как Бундестаг, Генеральная прокуратура, Верховный суд, управление полиции... В ходе встреч состоялся обстоятельный обмен мнениями и опытом.