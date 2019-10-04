​Ознакомились с опытом импортозамещения

Делегация компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.» (КПО) во главе с генеральным директором Эдвином Бломом на днях посетила столицу Республики Татарcтан Казань, а также побывала на некоторых крупных предприятиях, расположенных в особой экономической зоне «Алабуга».

Визит был организован совмест­но с акиматом Западно-Казах­станской области и Полномочным органом ТОО «PSA» в рамках развития делового сотрудничества для ознакомления с опытом развития импортозамещения в области производства оборудования для нефтегазовой промышленности Татарстана.

В ходе визита состоялась расширенная встреча с участием высокопоставленных представителей Агентства инвестиционного развития и Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан. Кроме того, проведен ряд встреч с представителями ПАО «Татнефть», АО «ТАНЕКО», ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг» и других крупных отраслевых предприятий.

Генеральный директор КПО Эдвин Блом рассказал российским коллегам о деятельности КПО, роли компании в нефтегазовом секторе Казахстана, проектах будущего расширения Карачаганакского месторождения, развитии местного содержания и других программах и проектах компании.

Эдвин Блом также отметил, что КПО планомерно содействует развитию казахстанских поставщиков товаров, услуг и воплощает целый ряд проектов, способствующих сотрудничеству иностранных и местных товаропроизводителей, обеспечивая тем самым возможность их взаимной интеграции, а также передаче новейших технологий в индустриальный сектор Казахстана.

В рамках поездки по обмену опытом делегация КПО ознакомилась с рядом крупных заводов Татарстана, расположенных в особой экономической зоне «Алабуга», с целью изучения опыта ее развития и производственно-техничес­кого потенциала предприятий, выпускающих оборудования для нефтегазовой промышленности.

От имени делегации Эдвин Блом поблагодарил руководство Агентства инвестиционного развития и Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан за оказанный теплый прием и пожелал дальнейших успехов в наращивании производственно-экономического потенциала местных отраслевых товаропроизводителей и республики в целом.